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Рейсов из Екатеринбурга станет больше. Куда можно улететь из Кольцово?

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Рейсов из Екатеринбурга станет больше. Куда можно улететь из Кольцово?
Иллюстрация: DK.RU

Авиакомпания Red Wings в середине сентября открывает рейсы по новым направлениям с вылетом из Екатеринбурга. Прямые перелеты запланированы пока только по российским городам.

#КОЛЬЦОВО#НОВОСТИ

Самолеты Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 человек будут летать из Екатеринбурга в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград. Рейсы запускает авиакомпания Red Wings, пишет JustMedia.

В Саратов можно будет улететь с 15 сентября три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Общее время в пути — два часа. Стоимость билета в одну сторону начинается от 999 руб. В Нижний Новгород полеты начнутся с 18 сентября с периодичностью четыре раза в неделю: понедельникам, средам, четвергам и пятницам. Полет длится два часа, билет начинаются от 3150 руб. в одну сторону.

В Волгоград можно будет улететь с 16 сентября четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Продолжительно полета 2,5 часа. Билеты стоят от 999 руб. в одну сторону.

Добавим, то Россия приостановила международное авиасообщение в конце марта 2020 г. из-за угрозы распространения коронавируса. Исключение составили две ситуации: вывоз россиян, оказавшихся за границей, и отправлению на родину иностранцев из России. С 1 августа началось постепенное возобновление международных авиаперелетов: среди первых доступных стран были Турция, Великобритания и Танзания, с 7 августа разрешен въезд в Черногорию. В начале сентября стало известно, что Россия возобновляет на взаимной основе международное авиасообщение c Египтом, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Мальдивами, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В Каир будет выполняться три рейса в неделю, Дубай — два рейса, аэропорт Велана (Мальдивы) — два рейса в неделю.

Из-за резкого снижения полетной программы авикомпании понесли больше убытки. Так, глава авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов прогнозировал, что потери перевозчика по итогам года могут составить 30 млрд руб. Компания даже отказалась от выплаты дивидендов акционерам. Сейчас «Уральские авиалинии» договариваются с банками о льготных кредитах и реструктуризации текущей задолженности. В частности, компания уже получила от Сбербанка 3 млрд руб. на льготных условиях.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово для туристов, которые прилетают из-за рубежа, открыли пункт тестирования на COVID-19. Он организован Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и работает на первом этаже терминала B. По данным на 7 сентября, в Свердловской области зарегистрировано еще 125 случаев COVID-19, из них 63 — в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции достигло 26 163.

Автор: Анна Хлебникова
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