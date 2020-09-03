Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Россия возобновляет на взаимной основе международное авиасообщение Египтом, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Мальдивами, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В Каир будет выполняться три рейса в неделю, Дубай — два рейса, аэропорт Велана (Мальдивы) — два рейса в неделю.

Оперативный штаб предложил такое решение исходя из следующих критериев: 40 новых случаев коронавируса в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения коронавируса за 7 дней не более единицы, а также на основе принципов взаимности.

Решено также увеличить число рейсов в Швейцарию до четырех в неделю. Два рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва – Женева – Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих – Москва – Цюрих. Ранее авиакомпании выполняли эти рейсы один раз в неделю.

Список стран, c которыми может быть возобновлено авиационное сообщение, будет постепенно расширяться, над этим работают в оперативном штабе.