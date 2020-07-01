«Уральские авиалинии» не будут выплачивать дивиденды акционерам за 2019 г.

Акционеры «Уральских авиалиний» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2019 г., говорится в сообщении компании. Чистая прибыль будет направлена в фонд накопления. Кроме того, акционеры решили не выплачивать вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Чистая прибыль «Уральских авиалиний» по РСБУ составила в 2019 г. почти 2,1 млрд руб. Это существенно — в 5,5 раз — выше, чем годом ранее: тогда перевозчик отчитался о 386 млн руб. При этом в компании сообщали о том, что плановые операционные и финансовые показатели на 2019 год компания не выполнила.

Ранее глава авиакомпании Сергей Скуратов прогнозировал, что потери перевозчика по итогам года могут составить 30 млрд руб. Сейчас «Уральские авиалинии» договариваются с банками о льготных кредитах и реструктуризации текущей задолженности. В частности, компания уже получила льготный кредит на сумму 3 млрд руб. от Сбербанка.

Авиакомпанию освободили от уплаты налога на имущество в размере около 40 млн руб. за год. «Уральские авиалинии» также обратились в ФНС за отсрочкой по уплате налогов на сумму 90 млн руб.

С конца марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, отрасль авиаперевозок упала на 91%. «Уральские авиалинии» оказались среди лидеров падения: только в апреле пассажиропоток снизился на 94%. Авиакомпания до конца режима самоизоляции отправила в простой часть сотрудников летных отрядов, сообщал DK.RU.

Чтобы восполнить летную программу, «Уральские авиалинии» запросили более 1000 рейсов в Крым. А в конце апреля авиакомпания запустила доставку обедов из бортового рациона. Стоимость эконом-обеда начинается от 700 руб., а бизнес меню от 1250 руб. Заказать еду с доставкой на дом могут жители Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

Вопрос о спасении авиакомпании обсуждался на уровне правительства РФ, о проблемах был проинформирован полпред президента в УрФО Николай Цуканов.