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В Кольцово открылся пункт тестирования пассажиров на коронавирус

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В Кольцово открылся пункт тестирования пассажиров на коронавирус
Автор фото: Марина Лысцева. Иллюстрация: ТАСС

Результаты обследования готовятся в течение 24 часов с момента сдачи теста. Пока пункт работает в дневное время, но после возобновления международного сообщения перейдет на круглосуточный режим.

#КОРОНАВИРУС#КОЛЬЦОВО#НОВОСТИ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово открылся пункт тестирования на COVID-19, который организован Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и работает на первом этаже терминала B. Как сообщает пресс-служба Кольцово, результаты обследования готовятся в течение 24 часов со сдачи теста. Результаты исследования будут направляться на электронную почту пассажиров. Время работы пункта — с 9:00 до 16:30 без выходных.

В аэропорту также отметили, что готовы перевести пункт на круглосуточную работу, когда в Екатеринбурге будет открыто международное авиасообщение. Пункт в Кольцово уже сейчас ориентирован на туристов, которые прилетают из-за рубежа.

По требованию Роспотребнадзора россияне, вернувшиеся из таких поездок, должны в течение трех дней пройти тестирование на коронавирус и загрузить результаты теста на портал госуслуг. Для тех, кто это требование проигнорирует, предусмотрены штрафы до 40 тыс. руб. На данный момент ведомство составило административные протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») на 18 человек, вернувшихся из-за рубежа. В розыске находится еще 193 человека, которые были за границей, но не отправили свои тесты, сообщал DK.RU.

Добавим, сейчас ряд туроператоров предлагает туры в Объединенные Арабские Эмираты с вылетом в середине сентября, ожидая, что к этому времени Кольцово может получить право на прием и отправку международных рейсов. А компания «Уральские авиалинии» анонсировала возобновление перелетов на Кипр. Однако пока правительство РФ разрешило летать за границу из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Казани и Калининграда.

Между тем, с начала августа количество новых заболевших коронавирусом в Свердловской области не превышает 120 человек в сутки. Областные власти с июня постепенно снимают карантинные ограничения. Сначала были смягчены условия для ритейла, затем работу возобновили фитнес-клубы, в конце июля глава региона подписал указ, разрешающий открыться торговым центрам, а с середины августа открылись кафе и рестораны.

Остаются закрытыми театры и кинотеатры, а также развлекательные учреждения. При этом многие из них близки к разорению и не раз обращались к властям разного уровня с просьбой смягчить ограничения. По последним данным, открытие ожидается 9 сентября.

Больницы начали возвращаться к доковидному режиму работы с начала августа. А с сентября поликлиники возобновляют плановую медицинскую помощь. Между приемами будет проводиться санитарная обработка помещений, пациентам рекомендовано соблюдение социальной дистанции, обязательно наличие маски и бахил.

Свердловские вузы начали учебный год в смешанном формате. Например, УрГМУ и РАНХиГС вывели на очные занятия только первокурссников. В УрФУ все потоковые лекции перевели в онлайн, а очно проводятся только семинарские занятия. В Уральском государственном юридическом университете сформировали расписание так, чтобы от одного до трех дней в неделю студенты учились онлайн, остальные занятия будут проходить в университете.

Школы с 1 сентября работают в обычном режиме, однако после двух дней занятий четыре школы Екатеринбурга вновь переведены на дистанционное обучение из-за вспышки COVID-19.

Ранее в СМИ транслировалась информация, о том, что с 20 сентября власти могут вновь усилить карантинные меры, однако официально это опровергается. Специалисты утверждают, что вирус еще рано списывать со счетов: риск второй волны велик и неизбежен, написал в колонке на DK.RU врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

Автор: Андрей Широков
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