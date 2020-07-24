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Теперь полетаем: Россия восстанавливает международное авиасообщение с 1 августа

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Теперь полетаем: Россия восстанавливает международное авиасообщение с 1 августа
Иллюстрация: DK.RU

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о возобновлении международных перелетов. Правда, улететь пока можно будет всего в несколько стран и далеко не из всех городов.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

На очередном заседании правительства Михаил Мишустин заявил, что с первого августа россиянам станут доступны перелеты в Турцию (с 1 августа будут запущены рейсы до Анкары и Стамбула, с 10 августа — до Антальи, Бодрума и Даламана), Великобританию (Лондон) и Танзанию (Занзибар).

После заседания вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что в настоящее время Россия ведёт переговоры о возобновлении международного сообщения ещё примерно с 30 странами.

По данным РБК, полеты именно в эти страны будут разрешены на основе мониторинга эпидемиологической ситуации. Заболеваемость Covid-19 в этих странах не превышает 40 человек на 100 тысяч в течение 14 дней, среднесуточный прирост заболевших — не более 1%, коэффициент распространения коронавируса в течение недели — не более 1.

Улететь в отпуск пока можно будет не из всех городов. Международное авиасообщение возобновляется из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Автор: Андрей Каяк
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