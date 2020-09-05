«Синара» вошла в проект строительства нового зала филармонии в особом статусе

Девелоперская компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) и «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» (ЦРСКИ, структура создана специально для строительства культурного объекта) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого намерены содействовать реализации проекта строительства концертного зала Свердловской филармонии. Документ был подписан еще в марте 2020 г., однако известно о нем стало только сейчас.

В рамках этого соглашения компания окажет содействие в реализации проекта, разработке дорожных карт, методических материалов и др. Также на Международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild на стенде [нашей компании] прорабатывается возможность представить объемный макет здания, который разработан архитектурным бюро Zaha Hadid Architects, — отметил Тимур Уфимцев, генеральный директор «Синара-Девелопмент» (здесь и далее цитаты по «КоммерсантЪ-Урал»).

Известно, что поручение организовать презентацию на стенде «Синары» дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдут в Екатеринбурге 20-22 октября 2020 г. одновременно в онлайн и офлайн форматах, сообщал DK.RU.

При этом подрядчик строительства нового зала официально еще не выбран. В числе потенциальных победителей назывались «Синара» и «Атомстройкомплекс». В ЦРСКИ уточнили, что получают предложения о сотрудничестве и от других участников рынка, заинтересованных «в кооперационных связях для поиска более эффективных решений».

В 2018 г. победителем конкурса на лучший проект концертного зала филармонии стало одно из самых авторитетных архитектурных бюро в мире — Zaha Hadid Architects. Его команда предложила построить большой и камерный залы на 1,6 тыс. человек и 350 человек соответственно, рассказывал DK.RU.

На месте будущего строительства размещалась жилая пятиэтажка (ул. Карла Либкнехта, 40). Одна из расселяемых квартир была выкуплена у собственника за рекорную цену — 18 млн руб. Все эти формальности растянулись почти на два года. Расчистка площадки началась только в июле 2020 г. К сентябрю демонтировано уже около 35-40% здания и прилегающих к нему гаражей. Работы планируется завершить в октябре.

«Синара-Девелопмент» и ранее участвовала в суперстройках. Так, компания реконструировала Центральный стадион Екатеринбурга для проведения матчей в рамках футбольного Чемпионата мира 2018 г. Летом 2019 г. компания завершила строительство конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». А осенью того же года завершила реконструкцию зданий бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, где открылось культурно-выставочное пространство «Синара Центр».

В 2020 г. «Синара» стала единственным подрядчиком объектов «Универсиады», которая состоится в Екатеринбурге через три года. «Синара-Девелопмент» в рамках подготовки к мировому событию построит общежития для спортсменов, несколько спортобъектов, а также инфраструктуру деревни: дороги и водоотводной канал. Часть объектов будет передана на субподряд. Так, «Группа ЛСР» приступила к строительству общежития, а «Атомстройкомплекс» — Дворца водных видов спорта.

«Синара-Девелопмент» продолжает возведение и жилых объектов. В начале сентября компания ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Клубный дом на Ленина», расположенный на проспекте Ленина, 99 А. Работы на объекте завершены с опережением на пять месяцев, сообщал DK.RU.

Результаты работы «Синара-Девелопмент» не раз отмечались бизнес-сообществом региона. В 2018 г. Тимур Уфимцев стал лауреатом премии «Человек года» (учредитель — «Деловой квартал») в номинации «Девелопер года». Президент компании Александр Пумпянский взял статуэтку премии в 2019 г. в номинации «Эстетика в бизнесе».

Владелец Группы Синара Дмитрий Пумпянский получил номинацию «Социальные проекты бизнеса» в рамках проекта ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019. А в начале 2020 г. вошел в список самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала.