Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 05.09
75,18
89,03
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Синара» вошла в проект строительства нового зала филармонии в особом статусе

1 457
«Синара» вошла в проект строительства нового зала филармонии в особом статусе
Иллюстрация: Zaha Hadid Architects

Подрядчик строительства нового зала официально еще не выбран. Однако к работе над проектом в особом статусе приступила компания, известная суперстройками на Урале. Об этом ее попросил губернатор.

#СИНАРА#ФИЛАРМОНИЯ#НОВОСТИ

Девелоперская компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) и «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» (ЦРСКИ, структура создана специально для строительства культурного объекта) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого намерены содействовать реализации проекта строительства концертного зала Свердловской филармонии. Документ был подписан еще в марте 2020 г., однако известно о нем стало только сейчас.

В рамках этого соглашения компания окажет содействие в реализации проекта, разработке дорожных карт, методических материалов и др. Также на Международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild на стенде [нашей компании] прорабатывается возможность представить объемный макет здания, который разработан архитектурным бюро Zaha Hadid Architects, — отметил Тимур Уфимцев, генеральный директор «Синара-Девелопмент» (здесь и далее цитаты по «КоммерсантЪ-Урал»).

Известно, что поручение организовать презентацию на стенде «Синары» дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдут в Екатеринбурге 20-22 октября 2020 г. одновременно в онлайн и офлайн форматах, сообщал DK.RU.

При этом подрядчик строительства нового зала официально еще не выбран. В числе потенциальных победителей назывались «Синара» и «Атомстройкомплекс». В ЦРСКИ уточнили, что получают предложения о сотрудничестве и от других участников рынка, заинтересованных «в кооперационных связях для поиска более эффективных решений».

В 2018 г. победителем конкурса на лучший проект концертного зала филармонии стало одно из самых авторитетных архитектурных бюро в мире — Zaha Hadid Architects. Его команда предложила построить большой и камерный залы на 1,6 тыс. человек и 350 человек соответственно, рассказывал DK.RU.

На месте будущего строительства размещалась жилая пятиэтажка (ул. Карла Либкнехта, 40). Одна из расселяемых квартир была выкуплена у собственника за рекорную цену — 18 млн руб. Все эти формальности растянулись почти на два года. Расчистка площадки началась только в июле 2020 г. К сентябрю демонтировано уже около 35-40% здания и прилегающих к нему гаражей. Работы планируется завершить в октябре. 

«Синара-Девелопмент» и ранее участвовала в суперстройках. Так, компания реконструировала Центральный стадион Екатеринбурга для проведения матчей в рамках футбольного Чемпионата мира 2018 г. Летом 2019 г. компания завершила строительство конгресс-центра МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». А осенью того же года завершила реконструкцию зданий бывшего госпиталя Верх-Исетского завода, где открылось культурно-выставочное пространство «Синара Центр».

В 2020 г. «Синара» стала единственным подрядчиком объектов «Универсиады», которая состоится в Екатеринбурге через три года. «Синара-Девелопмент» в рамках подготовки к мировому событию построит общежития для спортсменов, несколько спортобъектов, а также инфраструктуру деревни: дороги и водоотводной канал. Часть объектов будет передана на субподряд. Так, «Группа ЛСР» приступила к строительству общежития, а «Атомстройкомплекс» — Дворца водных видов спорта.

«Синара-Девелопмент» продолжает возведение и жилых объектов. В начале сентября компания ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Клубный дом на Ленина», расположенный на проспекте Ленина, 99 А. Работы на объекте завершены с опережением на пять месяцев, сообщал DK.RU.

Результаты работы «Синара-Девелопмент» не раз отмечались бизнес-сообществом региона. В 2018 г. Тимур Уфимцев стал лауреатом премии «Человек года» (учредитель — «Деловой квартал») в номинации «Девелопер года». Президент компании Александр Пумпянский взял статуэтку премии в 2019 г. в номинации «Эстетика в бизнесе».

Владелец Группы Синара Дмитрий Пумпянский получил номинацию «Социальные проекты бизнеса» в рамках проекта ЛЮДИ ЭПОХИ 1994-2019. А в начале 2020 г. вошел в список самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В регионе начали штрафовать туристов, вернувшихся из-за рубежаВ регионе начали штрафовать туристов, вернувшихся из-за рубежа
    35 053
  • «Его хотели заставить замолчать». Меркель: отравление Навального не вызывает сомнений«Его хотели заставить замолчать». Меркель: отравление Навального не вызывает сомнений
    23 404
  • Свердловская область оказалась в числе аутсайдеров по программе туристического кэшбекаСвердловская область оказалась в числе аутсайдеров по программе туристического кэшбека
    28 181
  • Вместо самого дорогого особняка Екатеринбурга строят высотку. В деле компания экс-банкираВместо самого дорогого особняка Екатеринбурга строят высотку. В деле компания экс-банкира
    25 662
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.