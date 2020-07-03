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В Екатеринбурге начали сносить дом для строительства филармонии по проекту бюро Захи Хадид

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В Екатеринбурге начали сносить дом для строительства филармонии по проекту бюро Захи Хадид
Иллюстрация: Zaha Hadid Architects

Завершить демонтажные работы планируют в сентябре 2020 г., а уже в октябре на площадке развернется стройка. Футуристичный объект планируют построить к 2023 г.

#СУПЕРСТРОЙКА#ФИЛАРМОНИЯ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге начинается процесс сноса пятиэтажки на улице Карла Либкнехта, 40, где  будут строить новое здание Свердловской филармонии по проекту архитектурного бюро Захи Хадид. Как пишет ЕАН, компания «Строймонтаж» сегодня приступила к установке временного ограждения, которое должно обеспечить безопасность пешеходов и автомобилей во время сноса строения.

Известно, что здание будут разбирать вручную, снос пятиэтажки и окрестных гаражей планируют завершить в сентябре.

Сначала будут снесены 7 гаражей возле дома. Затем в самой пятиэтажке демонтируют окна, санузлы и коммуникации. Все демонтажные работы будут выполняться ручным способом для исключения обрушения конструкций в сторону объектов культурного наследия, — говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Как рассказывал DK.RU, строительные работы по возведению нового здания филармонии должны начаться в октябре 2020 г. Реализовать проект планируют к 2023 г., когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.

Напомним, в 2018 г. правительство Свердловской области объявило, что победителем конкурса на лучший проект концертного зала филармонии стало одно из самых авторитетных архитектурных бюро в мире — Zaha Hadid Architects. Его команда предложила построить большой и камерный залы на 1,6 тыс. человек и 350 человек соответственно. Однако проект стал источником скандала. Для того чтобы воплотить в жизнь футуристическую концепцию зала, необходимо снести жилой дом, расположенный по адресу Карла Либкнехта, 40. Жильцы, узнав о грядущем сносе, возмутились и направили обращения в администрацию Екатеринбурга, приемную президента России и прокуратуру Свердловской области.

С большинством жителей удалось договориться, у них выкупили квартиры по завышенной цене. Последняя собственница долго не хотела соглашаться с предложением выкупа: за трехкомнатную квартиру площадью 89,2 кв. м. ей предлагали 18 млн руб. В итоге вопрос удалось решить в досудебном порядке.

Автор: Екатерина Тарханова
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