Евгений Куйвашев утвердил формат проведения 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

Первоначальные даты проведения было решено изменить, поскольку в начале октября в Екатеринбурге запланировано несколько других массовых мероприятий.

Иностранные спикеры не могут или не готовы прилететь на мероприятие, поэтому часть секций деловой программы переведено в онлайн, — рассказал сенатор Совета Федерации, заместитель председателя Оргкомитета Аркадий Чернецкий. — Часть компаний, в прошлые годы активно участвующих в выставках по всей стране, в этом году отказываются от участия из-за сокращения бюджетов или перехода на удаленный режим работы.

В связи с этим вместо двух павильонов МВЦ «Екатеринбург-Экспо», запланированных по ранее утвержденной стратегии, выставка состоится в одном — на площади в 20 000 квадратных метров. В помещениях смогут находиться ограниченное количество человек.

Однако мероприятию удалось сохранить всех соорганизаторов. Уже известны темы секций Минстроя России: «Трансформация градостроительного законодательства: простота и безопасность» и «Жилищное строительство после пандемии: ожидание и реальность». Кроме того, Минстрой активно участвует в обсуждении концепции Пленарного заседания.

В деловой программе 100+ в этом году предусмотрено 87 секций. Выступят 320 спикеров, среди которых 23 иностранных. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, на мероприятие уже зарегистрировались 14 делегаций из субъектов России, в том числе семь министров строительства и четыре заместителя министров строительства, а также четыре делегации из городов РФ. На выставке 100+ Технологии для городов будет представлено 100 стендов, — рассказала исполнительный директор АСРО «Гильдия строителей Урала», ответственный секретарь Оргкомитета Вера Белоус.

Члены оргкомитета также внесли корректировки в стратегию развития 100+ TechnoBuild до 2023 года. Но основные цели остались неизменными: увеличить количество выставочных площадей до 50 тысяч квадратных метров, количество экспонентов до 500, количество секций деловой программы до 100 и в конце концов закрепить за собой статус основной площадки формирования мировой и технологической строительной повестки.

Зарегистрироваться на 100+ TechnoBuild можно на официальном сайте форума. Регистрация бесплатная, но количество мест в этом году ограничено.