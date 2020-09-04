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Евгений Куйвашев утвердил формат проведения 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

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Евгений Куйвашев утвердил формат проведения 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге
Иллюстрация: 100+ TechnoBuild

VII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет одновременно в онлайн и офлайн форматах. Мероприятие намечено на 20-22 октября 2020 года.

Первоначальные даты проведения было решено изменить, поскольку в начале октября в Екатеринбурге запланировано несколько других массовых мероприятий.

Иностранные спикеры не могут или не готовы прилететь на мероприятие, поэтому часть секций деловой программы переведено в онлайн, — рассказал сенатор Совета Федерации, заместитель председателя Оргкомитета Аркадий Чернецкий. — Часть компаний, в прошлые годы активно участвующих в выставках по всей стране, в этом году отказываются от участия из-за сокращения бюджетов или перехода на удаленный режим работы.

В связи с этим вместо двух павильонов МВЦ «Екатеринбург-Экспо», запланированных по ранее утвержденной стратегии, выставка состоится в одном — на площади в 20 000 квадратных метров. В помещениях смогут находиться ограниченное количество человек.

Однако мероприятию удалось сохранить всех соорганизаторов. Уже известны темы секций Минстроя России: «Трансформация градостроительного законодательства: простота и безопасность» и «Жилищное строительство после пандемии: ожидание и реальность». Кроме того, Минстрой активно участвует в обсуждении концепции Пленарного заседания.

В деловой программе 100+ в этом году предусмотрено 87 секций. Выступят 320 спикеров, среди которых 23 иностранных. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, на мероприятие уже зарегистрировались 14 делегаций из субъектов России, в том числе семь министров строительства и четыре заместителя министров строительства, а также четыре делегации из городов РФ. На выставке 100+ Технологии для городов будет представлено 100 стендов, — рассказала исполнительный директор АСРО «Гильдия строителей Урала», ответственный секретарь Оргкомитета Вера Белоус.

Члены оргкомитета также внесли корректировки в стратегию развития 100+ TechnoBuild до 2023 года. Но основные цели остались неизменными: увеличить количество выставочных площадей до 50 тысяч квадратных метров, количество экспонентов до 500, количество секций деловой программы до 100 и в конце концов закрепить за собой статус основной площадки формирования мировой и технологической строительной повестки.

Зарегистрироваться на 100+ TechnoBuild можно на официальном сайте форума. Регистрация бесплатная, но количество мест в этом году ограничено.

Справка

 
100+ TechnoBuild — это международный форум и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации сооружений любого назначения, вопросам архитектуры, градостроительства, энергоэффективности, комфортной городской среды, благоустройства. Мероприятие проводится при поддержке Минстроя России, Правительства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга. В рамках 100+ TechnoBuild проходят строительный форум 100+ Forum Russia и выставка строительных инноваций 100+ Технологии для городов. В деловой программе форума 87 деловых мероприятий, в том числе шесть форумов одного дня. К участию приглашаются более 300 российских и международных спикеров. В 2019 году на мероприятие зарегистрировалось 10 757 участников из 33 стран мира, проведено 80 деловых секций, выступили 336 спикеров, включая 40 иностранных. В выставке 100+ Технологии для городов приняли участие 122 экспонента из 10 стран, 11 регионов и 18 городов России.
 

 

Автор: Рекламная служба DK.RU
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