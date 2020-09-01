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«Клубный дом на Ленина» сдан с опережением на пять месяцев

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«Клубный дом на Ленина» сдан с опережением на пять месяцев
Иллюстрация: «Синара-Девелопмент»

Компания «Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Клубный дом на Ленина», расположенный на проспекте Ленина, 99 А. Передача квартир собственникам уже ведется.

Жилой комплекс возведен на пересечении проспекта Ленина и улицы Гагарина, в нескольких минутах ходьбы от Уральского федерального университета. Развитая инфраструктура центра города — залог комфортного проживания будущих новоселов. Выигрышная локация «Клубного дома на Ленина» сочетается с современными технологиями строительства и сервисом высокого уровня.

Просторный холл клубного дома оформлен по авторскому дизайн-проекту. В лобби оборудована мягкая зона с диванами, где можно подождать такси или провести встречу. Также предусмотрены функциональные общие зоны: помещения для хранения колясок, велосипедов и крупногабаритных вещей, мойка лап для домашних питомцев, комната гигиены. Приватность и безопасность жителям обеспечивает многоуровневая система контроля доступа на территорию комплекса.

Для комфортного отдыха и занятий спортом в клубном доме обустроены две открытые террасы на 11 и 14 этажах. Лаунж терраса с потрясающими панорамными видами на центр города оборудована лежаками и креслами, столиками с розетками. Здесь жители дома могут не только отдыхать, но и организовать рабочее место на свежем воздухе. Терраса для активного отдыха на 14 этаже представляет собой спортивную площадку с workout и зоной для йоги. Для детей разных возрастов во дворе установлены развивающие игровые комплексы: лабиринт, горки, батут.

«Клубный дом на Ленина» сдан с опережением на пять месяцев 1

Фото: детская площадка «Клубного дома на Ленина»

Небольшое количество квартир на этажах обеспечит приватность пространства. Свободные планировки позволят новоселам создать индивидуальный интерьер квартир, распределив площади и выделив необходимое количество комнат с учетом интересов каждого проживающего. Панорамное от пола до потолка остекление дверей на лоджии, а также самих лоджий, придает изысканность дизайну и позволит наслаждаться красивыми видами города. Крупноформатные окна с большой площадью остекления и заниженным подоконником увеличивают естественную освещенность квартиры на 40%.

«Клубный дом на Ленина» сдан с опережением на пять месяцев 2

Фото: терраса «Клубного дома на Ленина»

Коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков отметил, что квартиры пользуются спросом у покупателей. В продаже осталось всего 13 помещений.

Компания приняла решение ускорить темпы строительства и ввести жилой комплекс на пять месяцев раньше запланированного срока. Все предусмотренные сервисы, обеспечивающие комфортность проживания будущих новоселов, выполнены в полном объеме, — подчеркнул он.

Запись на прием объекта осуществляется через онлайн-сервис на сайте компании, или по телефону 229-34-41.

Справка

 
Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, финансовые услуги.
«Синара–Девелопмент» — дивизиональный холдинг Группы Синара, в задачи которого входит комплексное управление проектами в области жилой и коммерческой недвижимости, реализация проектов комплексного освоения территорий (КОТ). В своей деятельности «Синара–Девелопмент» ориентируется на интеграцию мирового опыта в сфере девелопмента жилья и коммерческих объектов.
 

 

Автор: Рекламная служба DK.RU
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