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Киоскеры добились встречи с властями. Но их заявление на мэра уже рассматривают в СК

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Киоскеры добились встречи с властями. Но их заявление на мэра уже рассматривают в СК
Автор фото: Донат Сорокин. Иллюстрация: ТАСС

Спустя почти два месяца с начала обострения конфликта мэрия все же пошла на диалог с предпринимателями НТО. Впрочем, мэр Екатеринбурга, на которого киоскеры пожаловались в СК, на встречу не придет.

#КОНФЛИКТ#ТОРГОВЛЯ#НОВОСТИ

Представители мэрии Екатеринбурга встретятся с владельцами екатеринбургских киосков в четверг, 27 августа. Встреча назначена на 16.00, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на главу Союза предпринимателей НТО Екатеринбурга Дениса Рудакова. Обзвон участников союза проводила председатель комитета по товарному рынку Наталья Фирстова. Предпринимателей примет вице-мэр по торговле Владимир Боликов. В администрации города подтвердили факт предстоящей встречи.

Мы настроены на конструктивное общение. Обязательно выслушаем предпринимателей и ответим на все их вопросы, — отметила Наталья Фирстова.

Противостояние киоскеров и мэрии идет уже несколько лет. Очередное обострение случилось весной 2019 г.: муниципалитет объявил о разработке новых правил размещения нестационарных торговых объектов в городе, которые не устроили предпринимателей.

Новый виток конфликта произошел летом 2020 г., когда глава Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал большую ревизию киосков, сообщал DK.RU. По его словам, администрация не отказывается от планов к 2023 г. очистить центр города от нестационарной торговли. К этому времени торговые павильоны и киоски останутся только в спальных районах и на остановочных комплексах.

К сожалению, нам пришлось продлить контракты по киоскам на три года. Но планов отказа от выноса киосков у нас нет. Этим надо заниматься. Бизнес криминализованный, налогов от них практически нет, — заявил г-н Высокинский. 

После этого заявления киоскеры пришли в городскую администрацию, требуя взвешенного диалога и извинений. Но на встречу с ними представители мэрии не вышли.

В ответ члены Союза предпринимателей НТО Екатеринбурга написали заявление на Александра Высокинского в Следственный комитет.

Он полил нас грязью: якобы мы торгуем черт знает чем и вообще криминализованы. Направление его деятельности понятно, и оно идет вразрез с федеральным законом — он не имеет права нас сокращать: не он нас родил, не ему и убивать, — говорил тогда Денис Рудаков.

В заявлении предпринимателей в адрес следственного управления СК РФ по Свердловской области говорится:

Публично распространяя заведомо ложные, направленные на возбуждении вражды и ненависти, сведения о нестационарной торговле города Екатеринбург, Высокинский Александр Геннадьевич преследует цель сформировать негативное общественное мнение по отношению к нестационарной торговле города Екатеринбург, тем самым, упрощая достижение поставленной им перед собой цели по ликвидации нестационарной торговли в городе Екатеринбург.

Заявление было принято. Официально в СК данный факт не комментируют, однако сегодня агентство ЕАН опубликовало скан документа со штампом о его приеме.

Киоскеры добились встречи с властями. Но их заявление на мэра уже рассматривают в СК 1

Киоскеры добились встречи с властями. Но их заявление на мэра уже рассматривают в СК 2

Наказанием по данным статьям может быть как привлечение к обязательным работам на срок до 240 часов, так и лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, отмечает ЕАН. В администрации города данное заявление не комментируют до того момента, пока СК не примет по нему решение.

Ранее DK.RU рассказывал историю предпринимателя Анатолия Павлова — владельца пекарни «На Вишневой» и киосков «Сладкая лавка». Из-за непонятных правил, применяемых к объектам НТО, он был вынужден сократить сеть киосков, через которые реализовывал продукцию, с 18 до трех объектов:

Минус 75 000 ЕНВД для города. Минус 23 человека с работой. Причины? Устал от борьбы с «выносом» НТО. В этой бизнес-модели нет денег (убытки). Не смог вернуться в «черный рынок». В общем, всем спасибо — на выход. Жаль немного. Если б были понятные и честные правила — могли б жить.

Убытки самого предпринимателя составили порядка 4 млн руб.

Автор: Мария Смирнова
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