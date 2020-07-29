Мэрия Екатеринбурга снесет скандальный недострой. И устроит зачистку города от ларьков

Администрация Екатеринбурга снесет 36-этажный торгово-деловой центр по адресу ул. Героев России, 2. Об этом глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал во время объезда Железнодорожного района, пишет Ura.ru.

Сейчас городские власти готовят проект демонтажа здания. Как отметил мэр, заниматься сносом высотки будет администрация города, после чего все затраченные средства будут взыскивать с собственников здания.

Александр Высокинский добавил, что сумма, которую придется выделить из бюджета на ликвидацию объекта очень серьезная. По некоторым оценкам, стоимость работ может достигать 1 млрд руб.

Ранее управление Ростехнадзора по Свердловской области признало высотку около ЖД вокзала самовольной постройкой, сообщал DK.RU. Прошлым летом уведомление о необходимом сносе здания было направлено управлением на имя главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Администрация города обязана выполнить решение Управления Ростехнадзора. Закон позволяет снести объект за счет бюджета, а потом взыскать средства с собственника.

Напомним, возведение первой очереди торгово-делового центра на пересечении ул. Челюскинцев — Стрелочников стартовало еще в 2005 г. Закончить стройку 7-этажной торговой части здания площадью 77 тыс. кв. м планировалось в декабре 2007 г., а 37-этажной башни бизнес-центра — в I квартале 2008 г. Однако пуск неоднократно останавливали сначала из-за отсутствия необходимой разрешительной документации, а затем по причине нехватки средств. В 2013 г. 7-этажное здание сдали в эксплуатацию, а строительство небоскреба заморозили.

В ходе объезда Железнодорожного района глава города также прокомментировал сроки реконструкции Макаровского моста. По словам мэра, в августе начнется демонтаж второй части моста. В 2021 г. будет смонтирован второй мост и закончена работа по строительству развязки на ул. Гражданской. Все работы должны завершиться в 2023 г.

Также во время инспекции Александр Высокинский анонсировал большую ревизию киосков в Екатеринбурге. По его словам, администрация города не отказывается от планов к 2023 г. очистить центр города от нестационарной торговли. К этому времени торговые павильоны и киоски останутся только в спальных районах и на остановочных комплексах:

К сожалению, нам пришлось продлить контракты по киоскам на три года. Но планов отказа от выноса киосков у нас нет. Этим надо заниматься. Бизнес криминализованный, налогов от них практически нет.

О проблемах в сфере нестационарной торговле в Екатеринбурге говорят последние несколько лет. Добросовестные владельцы киосков неоднократно отмечали, что рынок НТО никак не регулируется, в городе много нелегальных объектов. Предприниматели рассказывали, что рынок НТО неподконтролен властям и закоррумпирован.

Администрация города, в свою очередь, отмечала, что с нелегалами должна бороться полиция. Чтобы навести хоть какой-то порядок, в мэрии анонсировали разработку проект по размещению киосков, а позже и вовсе заявили, что такой вид торговли только портит внешний вид улиц Екатеринбурга, так что от него следует отказаться.