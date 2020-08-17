«Не он нас родил, не ему и убивать». Предприниматели написали заявление на мэра

Владельцы торговых павильонов написали в следственный комитет заявление на главу Екатеринбурга Александра Высокинского. Поводом стали высказывания, сделанные мэром по время объезда Железнодорожного района города. Александр Высокинский тогда заявил, что бизнес нестационарных торговых объектов криминализован и практически не приносит городу налоговых доходов.

Он полил нас грязью: якобы мы торгуем черт знает чем и вообще криминализованы. Направление его деятельности понятно, и оно идет вразрез с федеральным законом — он не имеет права нас сокращать: не он нас родил, не ему и убивать, — сказал ЕАН представитель инициативной группы киоскеров Денис Рудаков Рудаков.

В заявлении предпринимателей в адрес следственного управления СК РФ по Свердловской области говорится:

Публично распространяя заведомо ложные, направленные на возбуждении вражды и ненависти, сведения о нестационарной торговле города Екатеринбург, Высокинский Александр Геннадьевич преследует цель сформировать негативное общественное мнение по отношению к нестационарной торговле города Екатеринбург, тем самым, упрощая достижение поставленной им перед собой цели по ликвидации нестационарной торговли в городе Екатеринбург.

До этого предприниматели приходили в городскую администрацию, требуя взвешенного диалога и извинений. Но на встречу с ними представители мэрии не вышли.

Как писал DK.RU, о проблемах в сфере нестационарной торговли в Екатеринбурге говорят последние несколько лет. Добросовестные владельцы киосков неоднократно отмечали, что рынок НТО плохо не регулируется, в городе много нелегальных объектов. Администрация города, в свою очередь, утверждала, что с нелегалами должна бороться полиция. Чтобы навести хоть какой-то порядок, в мэрии анонсировали разработку проект по размещению киосков, а позже и вовсе заявили, что такой вид торговли только портит внешний вид улиц Екатеринбурга, так что от него следует отказаться.

Киоскеры, недовольные такой перспективой, еще в прошлом году обращались в прокуратуру и к областным властям. Тогда мэрию обязали до 1 января 2020 года подписать с предпринимателями договоры аренды торговых мест без проведения аукциона сроком на три года. В администрации города не смогли вовремя принять нормативные документы о порядке заключения договоров. В результате сроки перенесли — на 1 июля 2020 г., однако до сих пор большинство договоров остается неподписанными.

DK.RU рассказывал историю предпринимателя Анатолия Павлова — владельца пекарни «На Вишневой» и киосков «Сладкая лавка». Из-за непонятных правил, применяемых к объектам НТО, Анатолий Павлов был вынужден сократить сеть киосков, через которые реализовывал продукцию, с 18 до трех объектов

Минус 75 000 ЕНВД для города. Минус 23 человека с работой. Причины? Устал от борьбы с «выносом» НТО. В этой бизнес-модели нет денег (убытки). Не смог вернуться в «черный рынок». В общем, всем спасибо — на выход. Жаль немного. Если б были понятные и честные правила — могли б жить, — говорил Анатолий Павлов, добавляя, что потерял 4 млн руб.

Ранее владелец пекарни рассказывал, что не раз сталкивался с борьбой мэрии против нестационарных объектов торговли: получал предписание убрать киоски, хотя размещение его объектов было согласованным и законным.