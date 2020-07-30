«Мы даем бюджету больше миллиарда ежегодно!» Киоскеры Екатеринбурга добиваются приема мэра

Делегация бизнесменов, которые занимаются ларечным бизнесом, накануне пришли в здание администрации Екатеринбурга, чтобы встретиться с мэром и получить объяснения в связи с заявлением Александра Высокинского. Напомним, 29 июля, во время планового объезда города, мэр анонсировал большую ревизию киосков в Екатеринбурге. По его словам, к 2023 г. центр города должны полностью зачистить от нестационарных торговых объектов (НТО)

К сожалению, нам пришлось продлить контракты по киоскам на три года. Но планов отказа от выноса киосков у нас нет. Этим надо заниматься. Бизнес криминализованный, налогов от них практически нет, — приводил DK.RU слова Высокинского.

Представители рынка НТО, пришедшие в мэрию, слова градоначальника опровергают.

Мы работаем строго по закону. Наш мэр утверждает, что мы не платим налоги. Но это откровенная ложь. Если посчитать со всех НТО — а на текущий момент их в городе 2 300 — только по аренде земли, которая зачисляется целиком в городской бюджет, мы платим более 200 млн рублей в год. Примерно такую же сумму вносим в виде единого налога на вмененный доход (большинство киосков оформлены на ИП). Если добавить к этому социальные платежи за сотрудников, которых на каждом объекте по 3-4 человека, оплату за вывоз мусора, уборку остановочных комплексов, на которых расположены киоски, охрану и так далее, то мы получим сумму в 1 млрд рублей ежегодно, а то и больше, — заявил предприниматель Аркадий Нестеров (цитата по URA.RU).

Представители ассоциации киоскеров намеревались добиться приема мэра, однако это так и не удалось. Предпринимателей просто выставили вон: к ним вышел охранник, который заявил, что в связи с коронавирусом мэрия объявлена режимным объектом и попросил предпринимателей удалиться.

Собственники НТО готовы обратиться в иные органы власти для урегулирования конфликта.

Мы будем обращаться в прокуратуру, к полпреду президента в УрФО, губернатору и уполномоченному по правам предпринимателей, — заявил глава ассоциации екатеринбургских киоскеров Денис Рудаков.

Как писал DK.RU, о проблемах в сфере нестационарной торговле в Екатеринбурге говорят последние несколько лет. Добросовестные владельцы киосков неоднократно отмечали, что рынок НТО плохо не регулируется, в городе много нелегальных объектов. Администрация города, в свою очередь, утверждала, что с нелегалами должна бороться полиция. Чтобы навести хоть какой-то порядок, в мэрии анонсировали разработку проект по размещению киосков, а позже и вовсе заявили, что такой вид торговли только портит внешний вид улиц Екатеринбурга, так что от него следует отказаться.

Киоскеры, недовольные такой перспективой, еще в прошлом году обращались в прокуратуру и к областным властям. Тогда мэрию обязали до 1 января 2020 года подписать с предпринимателями договоры аренды торговых мест без проведения аукциона сроком на 3 года. В администрации города не смогли вовремя принять нормативные документы о порядке заключения договоров. В результате сроки перенесли — на 1 июля 2020 года, однако до сих пор большинство договоров остается неподписанными.

DK.RU рассказывал историю предпринимателя Анатолия Павлова — владельца пекарни «На Вишневой» и киосков «Сладкая лавка». Из-за непонятных правил, применяемых к объектам НТО, Анатолий Павлов был вынужден сократить сеть киосков, через которые реализовывал продукцию, с 18 до трех объектов

Минус 75 000 ЕНВД для города. Минус 23 человека с работой. Причины? Устал от борьбы с «выносом» НТО. В этой бизнес-модели нет денег (убытки). Не смог вернуться в «черный рынок». В общем, всем спасибо — на выход. Жаль немного. Если б были понятные и честные правила — могли б жить, — сообщил Анатолий Павлов, добавив, что потерял 4 млн руб.

Ранее владелец пекарни рассказывал, что не раз сталкивался с борьбой мэрии против нестационарных объектов торговли: получал предписание убрать киоски, хотя размещение его объектов было согласованным и законным.