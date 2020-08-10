«Теплых котов» продают за 40 миллионов. Красивый вид на пруд — в придачу

Вместе со зданием покупатель получит земельный участок площадью 636 кв. м, включая парковку на десять мест.

Помещение расположено в микрорайоне ВИЗ-Правобережный по соседству с губернским яхт-клубом «Коматек». Это уникальное место отдыха наших горожан, всего в нескольких километрах от центра. В непосредственной близости находится большое количество административных и спортивных учреждений, ДК «ВИЗ» и спортивный центр «Верх-Исетский», — сообщается в объявлении на сайте N1.RU.



Фото: N1.RU

Продавец уточняет, что все помещения в здании сданы в аренду, которая ежемесячно приносит 450 тыс. руб. Большую часть этой суммы платит ресторан «Теплые коты», собственника которого уведомили о готовящейся сделке.

Я от хозяина здания получал информацию, что он хочет продать постройку. Он давно планировал, переговоры велись в течение пяти лет. Но очень сложно будет в момент кризиса продать такое здание. Нынешний собственник уверяет, что в ближайшее время для нас ничего не изменится. Как минимум год еще мы здесь точно проработаем, — рассказал E1.RU собственник «Теплых котов» Виталий Кутузов.



Фото: N1.RU

Ситуации, когда помещение продают вместе с действующими заведениями, на рынке Екатеринбурга не редкость. Подобная ситуация, например, была с Малышева, 29 — помещение, в котором располагалась пиццерия сети Domino's Pizza, собственник выставил на продажу, не предупредив арендатора, писал Е1.ru. С другой стороны, зачастую сами собственники ресторанов вынуждены закрывать бизнес, поскольку коронакризис и вынужденный простой оставили их без дохода.

Другой причиной сокращения ресторанного рынка стала невозможность договориться с арендаторами — многие не идут на уступки и отказываются снижать аренду. Так, по этой причине был закрыт бар «Мизантроп» Антона Гиренко-Коцюбы, под вопросом дальнейшая деятельность «Теле-клуба», «Дома печати» и «Фабрики», принадлежащих Олегу Кумышу, как готовый бизнес будет выставлен на продажу итальянский ресторан «Тирамису», владелец которого потерял почти всю команду за время простоя.

Также DK.RU рассказывал, что на продажу вновь выставлен ресторан «Чарли», который находится по адресу Декабристов, 30. В первый раз его пытались продать в 2017 г. за 160 млн руб., но неудачно. Теперь объект подешевел: вместо 160 млн руб. за него просят 80 млн руб.