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Прокуратура обязала арендодателей предоставить отсрочку по платежам клубу «Дом печати»

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Концерт в клубе «Дом печати»
Концерт в клубе «Дом печати». Иллюстрация: личный аккаунт Станислава Гальперина в Facebook

В прокуратуре Кировского района Екатеринбурга рассмотрели ситуацию, которая сложилась с концертной площадкой «Дом печати» и вынесли решение о необходимости дать отсрочку по аренде.

#КОРОНАКРИЗИС#КОНФЛИКТ#НОВОСТИ

Директору ООО «Татлинъ», которое сдает помещения в здании на проспекте Ленина, 49, прокуроры вынесли представление о необходимости дать отсрочку по арендной плате для ООО «Униформс», обслуживающему клуб «Дом печати». Кроме того, арендодателя попросили рассмотреть возможность уменьшения арендной платы для концертной площадки.

В ходе проверки прокуратура установила, что деятельность «Униформс» (услуги ресторанов) входит в перечень отраслей экономики, пострадавших от пандемии COVID-19. Так как клуб оказался закрыт из-за ограничений по коронавирусу, «Униформс» в апреле 2020 г. обратилось в «Татлинъ» с заявлением об отсрочке и снижении размера арендной платы по договору субаренды. Однако арендодатель допсоглашение не заключил, вопрос об уменьшении суммы платы не рассматривал. Этим «Татлинъ» нарушил действующие нормы и правила, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и принятые по ним решения поставлены на контроль прокуратуры области.

Также в надзорном ведомстве рассказали, что прокуратура области в связи с недопустимыми действиями ООО «Татлинъ» направила информацию директору филиала ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры по Уральскому федеральному округу» (АУИПИК).

DK.RU подробно рассказывал о ситуации с концертной площадкой «Дом печати». Из-за профилактики распространения COVID-19 и отмены всех массовых мероприятий «Дом печати» остался без дохода. Руководство концертной площадки пыталось договориться с арендодателем об отмене или хотя бы уменьшении платы, однако компания «Татлинъ» на это не пошла. Арендодатель даже не предложил клубу отсрочку по платежам, которая положена концертной площадке как бизнесу, пострадавшему от пандемии.

В конце апреля «Татлинъ» прислал руководству клуба досудебную претензию, в которой было прописано, что в случае неуплаты до 1 мая аренды за апрель, договор с площадкой будет расторгнут, а документы направят в арбитражный суд.

Поскольку платы не поступило, «Татлинъ» действительно расторг контракт в одностороннем порядке. 30 апреля клуб опечатали, закрыв в помещении световое и звуковое оборудование, принадлежащее «Дому Печати».

Генеральный директор «Татлинъ» Станислав Цвеленьев в интервью изданию Znak.com рассказывал, что компания сама арендует площади типографии у государства и не получила отсрочки по платежам.

Отметим, что руководство «Дома печати» пыталось найти компромисс с компанией «Татлинъ».

Мы предложили, пока идет кризис, платить арендодателю 308 рублей с квадратного метра — за такую сумму они арендуют помещения у государства. Это могло бы стать каким-то промежуточным решением, — рассказал владелец «Дома Печати» и «Теле-клуба» Олег Кумыш.

Однако такой вариант арендодателя не устроил. В итоге представители концертной площадки обратились в прокуратуру.

18 мая 2020 г. на сайте АУИПИК появилась информация о том, что малый и средний бизнес может получить отсрочку по арендным платежам за помещения, которые находятся в управлении агентства. Но при этом оговаривалось, что отсрочку за апрель, май, июнь получат лишь те арендаторы, кто не имеет задолженности по оплате аренды. 

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