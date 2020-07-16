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После восьми лет работы в Екатеринбурге закрывается итальянский ресторан

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После восьми лет работы в Екатеринбурге закрывается итальянский ресторан
Иллюстрация: официальная группа «Тирамису» во «ВКонтакте»

Владелец ресторана «Тирамису», который располагался на ул. Тургенева, 3, принял решение закрыть заведение. При этом он намеревается продать «Тирамису» как готовый бизнес.

#ОБЩЕПИТ#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Итальянский ресторан «Тирамису» работает в Екатеринбурге с 2013 года. Неделю назад, после снятия ограничений, заведение запустило летнюю веранду. Однако через несколько дней владелец принял решение свернуть бизнес.

За месяцы закрытия из-за пандемии почти вся команда рассыпалась, — пояснил свое решение владелец компании Максим Евлютин (цитата по «Ъ-Урал»).

Он также рассказал, что заведение выставили на продажу как готовый бизнес.

С двумя интересантами веду переговоры. Особых иллюзий нет: чтобы приобретать общепит сегодня, нужна определенная смелость,— отметил Максим Евлютин, добавив, что заведения работало с 2013 года.

Объявление о продаже уже появилось на сайте N1.RU «Последний арендатор — кафе общественного питания с лицензией по продаже алкоголя. Работал по ставке аренды 1560 руб./кв. м, окупаемость 6,4 года. Хорошее, раскрученное место. Гарантированный поток студентов, абитуриентов, работников университета — рядом расположены офисные здания и жилые дома»,— говорится в объявлении. Отметим, что изначально за торговые площади просили 16,07 млн руб., но сегодня цена выросла сразу на 8,9% — до 17,5 млн руб.

Как рассказывал DK.RU, с конца марта рестораны и кафе города вынуждены были закрыться из-за ограничений, который ввели в связи с распространением коронавируса. Замминистра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская отмечала, что из-за ограничений работу прекратило около 6 тыс. заведений общепита. Рестораторы отмечали, что режим доставки не может компенсировать и 20% прошлой прибыли и с нетерпением ждали разрешения на работу летних веранд. 

Открыться летникам разрешили с 1 июля, однако власти пристально следят за соблюдением всех норм безопасности со стороны рестораторов. Так, работа шести летников была остановлена из-за того, что сотрудники кафе работали без масок.

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