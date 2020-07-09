Одно из старейших кафе в центре Екатеринбурга продают с 50% скидкой
Впервые кафе с 20-летней историей в центре города выставили на продажу в 2017 г. за 160 млн руб., однако тогда покупателей не нашлось. Теперь собственник предлагает большой дисконт.
Ресторан «Чарли», который находится по адресу Декабристов, 30, вновь выставили на продажу. Объект подешевел на 50%: вместо 160 млн руб. теперь за него просят 80 млн руб. Кафе на пересечении Декабристов и Белинского работало почти 20 лет, однако в 2017 г. владелец решил выставить бизнес на продажу.
Кафе состоит из одного этажа общей площадью 652 кв. м. Две входные группы, своя парковка для гостей. Земля в собственности. Большой пешеходный и автомобильный трафик. Центральная улица, рядом остановки общественного транспорта, — сказано в объявлении.
Здание кафе не является памятником архитектуры, так что на его месте новый владелец может построить новый объект. Помимо одноэтажного здания новому собственнику достанется 12 соток земли.
Ранее DK.RU рассказывал о продаже еще одного кафе-долгожителя. Речь идет о заведении по адресу Хохрякова, 102а. Ресторан работает там с 1991 г.
Также ранее сообщалось о продаже ресторана «Халиф», который расположен по адресу Мичурина, 216а.