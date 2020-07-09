Одно из старейших кафе в центре Екатеринбурга продают с 50% скидкой

Ресторан «Чарли», который находится по адресу Декабристов, 30, вновь выставили на продажу. Объект подешевел на 50%: вместо 160 млн руб. теперь за него просят 80 млн руб. Кафе на пересечении Декабристов и Белинского работало почти 20 лет, однако в 2017 г. владелец решил выставить бизнес на продажу.

Кафе состоит из одного этажа общей площадью 652 кв. м. Две входные группы, своя парковка для гостей. Земля в собственности. Большой пешеходный и автомобильный трафик. Центральная улица, рядом остановки общественного транспорта, — сказано в объявлении.

Здание кафе не является памятником архитектуры, так что на его месте новый владелец может построить новый объект. Помимо одноэтажного здания новому собственнику достанется 12 соток земли.

Ранее DK.RU рассказывал о продаже еще одного кафе-долгожителя. Речь идет о заведении по адресу Хохрякова, 102а. Ресторан работает там с 1991 г.

Также ранее сообщалось о продаже ресторана «Халиф», который расположен по адресу Мичурина, 216а.