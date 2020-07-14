«Планируем восстановление». Глава Boeing рассказал о работе с уральским титановым гигантом

На совместном предприятии Boeing и «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде Свердловской области не планируется сокращение персонала. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» рассказал президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

Мы прошли испытание этими тремя месяцами кризиса очень достойно. Я уверен, что ВСМПО не надо будет останавливать производство, и, кстати, об этом уже заявили и акционеры. Мы не прекращали поставок титановых деталей из РФ, а все наши самолеты имеют огромную российскую составляющую. В России мы делаем уникальные многотонные детали, которые поставляются в Америку, Японию: крепления крыла к фюзеляжу на широкофюзеляжных самолетах, основные элементы шасси для тяжелых самолетов. На сегодня мы не сорвали ни одной поставки, — заявил Сергей Кравченко.

По его словам, загрузка «ВСМПО-Ависма» обсуждается в ежедневном режиме:

Она, конечно, будет меньше. Вся индустрия сжимается, и у нас объемы производства падают вдвое. Но мы делаем все возможное, чтобы заказы были достаточными, чтобы «ВСМПО-Ависма» продолжала, может быть, не очень жирную, но здоровую жизнь. Если мы планируем через два-три года восстановление роста и возвращение докризисного уровня, очень важно, чтобы наши поставщики, особенно такие большие стратегические поставщики, которые делают уникальные изделия, у которых были проведены миллиардные инвестиции, прошли через эти трудности спокойно.

Добавим, что начало 2020 года оказалось очень сложным для крупнейшего производителя титана. Из-за пандемии коронавируса в мире резко упал спрос на комплектующие для самолетов. Чистый убыток «ВСМПО-Ависма» за первый квартал 2020 г. составил 8,11 млрд. руб., сообщал DK.RU.

Чтобы обеспечить адаптацию предприятия к новым экономическим реалиям, на предприятие пригласили команду топ-менеджеров из Москвы. В середине июня появилась информация, что завод в Верхней Салде может остановить работу осенью 2020 г. из-за отсутствия заказов. Об этом сообщал Максим Кузюк, и.о. гендиректора, во время встречи с представителями профсоюза предприятия. Однако позже акционеры выступили с опровержением и отметили, что слова гендиректора являются его личным мнением и не имеют ничего общего с планами компании.

Затем на предприятии сменили руководителя. Генеральным директором «Корпорации ВСМПО-Ависма» 2 июля стал Сергей Степанов, ранее занимавший должность вице-президента горно-металлургического холдинга ЕВРАЗ. Затем стало известно, что «ВСМПО-Ависма» готовится к продаже непрофильных активов на 20 млрд руб., чтобы стабилизировать финансовое состояние компании.

«ВСМПО-Ависма» входит в госкорпорацию «Ростех»: 65% акций титанового гиганта владеют топ-менеджеры через компанию «Бизнес Альянс Компани», а 25% плюс 1 акцией владеет «Ростех». Основные потребители титановой продукции — Boeing и Airbus — в течение последних месяцев практически остановили производство и сообщили о том, что в ближайшее время будут снижать объемы закупок.