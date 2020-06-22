«Заказов нет». Уральский металлургический завод переходит на трехдневную рабочую неделю

Нижнетагильский завод металлоконструкций (НТЗМК) с 1 июля переходит на трехдневный режим работы. Об этом в интервью Коммерсант-Урал рассказал Управляющий НТЗМК Виталий Парфенов. Он отметил, что на данный момент завод обеспечен таким количеством заказов, который предполагает загрузку предприятия только на 2/3:

Конечно, это очень непривычно и некомфортно, но мной было принято решение, что с 1 июля возможен переход с пятидневной на трехдневный режим работы. Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения, которые были введены в начале весны, существенным образом затормозили процесс переговоров, подписания контрактов, заключения новых сделок. Поскольку у нас предприятие длительного производственного цикла, то мы еще в марте предположили, что это может повлиять на загрузку завода. Уже тогда ожидали, что в июле объем заказов будет меньше, чем нам необходимо, и придется изменять график.

По словам Виталия Парфенова, переход на трехдневный режим работы скажется и на зарплате сотрудников: «Поскольку объем произведенного продукта снизится на треть, то и уровень доходов сократится».

Решающим фактором для перехода на трехдневную рабочую неделю стала потеря таких крупных заказов, как строительство моста через Тагильский пруд и строительство бассейна во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге к Универсиаде-2023:

Работы по получению этим заказов были проведены, но для нижнетагильского моста в итоге выбрали исполнителей из Тюмени, а для бассейна — из Кургана. Для нас это стало последней каплей, — отметил глава НТЗМК.

По прогнозам Виталия Парфенова, завод будет работать в режиме сокращенной недели месяц или два, пока не наступит полная загрузка предприятия, которая ожидается к концу третьего-началу четвертого квартала. Отметим, что сейчас на заводе в Нижнем Тагиле трудится порядка 900 человек, по словам руководства предприятия, сокращения в ближайшее время не планируются, в планах завода сохранить весь персонал.

Добавим, что крупнейшие предприятия металлургии испытывают серьезные проблемы из-за ограничений, которые были введены по всему миру в связи с пандемией коронавируса. Предприятия серьезно сократили экспорт из-за закрытых границ, а также снизили производство из-за приостановки заказов.

DK.RU рассказывал, что и.о. гендиректора титанового гиганта «ВСМПО-Ависма» Максим Кузюк допустил, что завод может приостановить работу в сентябре, если не получит новые заказы. Позже акционеры предприятия опровергли слова руководителя и заявили, что комментарий Кузюка является его личным мнением и не имеет ничего общего с планами предприятия. Тем не менее, в 2020 г. «ВСМПО-Ависма» пересмотрела производственный план и решила сократить на 32% мощности заводов.