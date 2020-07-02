Титановый гигант меняет топ-менеджера. Он будет спасать корпорацию от кризиса

Генеральным директором «Корпорации ВСМПО-Ависма» назначен Сергей Степанов, ранее занимавший должность вице-президента горно-металлургического холдинга ЕВРАЗ. Приказ о вступлении Степанова в должность подписан 2 июля, сообщает пресс-служба «ВСМПО-Ависма».

В корпорации уточняют, что совет директоров, состоявшийся 30 июня в Москве, досрочно прекратил полномочия исполняющего обязанности генерального директора Максима Кузюка с 1 июля.

Совет директоров Корпорации ВСМПО-Ависма решил, что многолетний опыт профессионального руководителя и компетенции Сергея Степанова помогут компании в решении ее основных задач: найти и использовать новые возможности для роста, сохранить высокий уровень конкурентоспособности корпорации, обеспечить стабильно высокую стоимость компании для акционеров, — сообщает пресс-служба.

Сергей Степанов родился в 1977 г. в Москве, с отличием окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова по специальности «Финансы и кредит». С 2003 по 2005 гг. работал консультантом в компании The Boston Consulting Group. С 2006 по 2012 гг. был исполнительным директором ОАО «Воркутауголь», занимал руководящие позиции в ЗАО «Северсталь-ресурс» и ОАО «Суал-холдинг». Занимал пост исполнительного директора Nordgold, где отвечал за операционную деятельность золотодобывающих предприятий в России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. До выделения в самостоятельную компанию Nordgold являлась частью группы «Северсталь». С 2013 г. по июнь 2020 г. совмещал должность вице-президента ЕВРАЗа, руководившего дивизионом «Уголь», с позицией генерального директора ОАО «Распадская».

Добавим, что начало 2020 г. оказалось очень сложным для крупнейшего производителя титана. Из-за пандемии коронавируса в мире резко упал спрос на комплектующие для самолетов. Чистый убыток «ВСМПО-Ависма» за первый квартал 2020 г. составил 8,11 млрд. руб., сообщал DK.RU.

Чтобы обеспечить адаптацию предприятия к новым экономическим реалиям, на предприятие пригласили команду топ-менеджеров из Москвы, а и.о. гендиректора «ВСМПО-Ависмы» был назначен Максим Кузюк.

В условиях неопределенности мы планируем жизнедеятельность наших заводов буквально «на ходу»: информация с рынков сбыта меняется ежедневно, с учетом этих изменений еженедельно корректируются производственные планы, наши продажи-закупки пересматриваются каждый месяц, — рассказывал он.

В середине июня появилась информация, что завод в Верхней Салде может остановить работу осенью 2020 г. из-за отсутствия заказов. Об этом сообщал Максим Кузюк во время встречи с представителями профсоюза предприятия. Однако позже акционеры выступили с опровержением и отметили, что слова гендиректора являются его личным мнением и не имеют ничего общего с планами компании.

«ВСМПО-Ависма» входит в госкорпорацию «Ростех» и является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Основные потребители титановой продукции — Boeing и Airbus — в течение последних месяцев практически остановили производство и сообщили о том, что в ближайшее время будут снижать объемы закупок.