В России — новый кандидат в президенты: схимонах Сергий потребовал передать ему власть

Новый ролик с обращением схимонаха разместил на своем канале Всеволод Могучев — представитель Сергия. В видео схимонах не только требует передать ему президентскую власть и грозит войной, но и называет действующего главу РФ Владимиру Путина скрытым врагом. Также к врагам он причисляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Заявляю и предлагаю вам на международном уровне. Президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне, схиигумену Сергию. В три дня я наведу порядок в России. Духовные силы в России, о которых вы даже не подозревали. Силы у нас есть и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах многонациональной России. …В противном случае я объявляю вам лично и богоотступнику патриарху Кириллу (Гундяеву) и хабадникам во главе с Берл Лазаром (главный раввин России — прим. ред.), который управляет Россией, предварительно полномасштабную духовную войну, — такой текст, немного запинаясь, прочитал по бумажке на камеру схимонах Сергий.

Как будет вестись война, Сергий не уточнил, но сказал, что «ни крови, ни майданов, ни революций не будет».

20 лет был вам дан срок показать, кто правит Россией. Вы — г-н президент Владимир Владимирович, вы — патриарх Кирилл (Гундяев), и все вы, скрытые враги России — хабадники, сионисты, масоны — привели Россию к открытому богоборчеству, закрытию храмов, человеконенавистничеству, свою плоть поставили выше вечной жизни. Россия вне вас, и вы — вне России, — продолжил Сергий.

По его словам, первая ласточка будущей духовной войны уже есть — Хабаровск, где сейчас идут многотысячные акции протеста против задержания губернатора Сергея Фургала. Как писал DK.RU, главу хабаровского края обвинили в организации заказных убийств.

Напомним, мы также рассказывали, что церковный суд лишил Сергия (Романова) сана священника, а мировой суд Верхней Пышмы оштрафовал бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря на 90 тыс. руб. — за фейки о COVID-19: схимонах утверждал, что вируса не существует и призывал всех приходить в храмы.