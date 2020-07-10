Суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала по делу об убийствах
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Главу Хабаровского края, которого накануне задержали по обвинению в организации убийств предпринимателей, совершенных в середине 2000-х, отправили под арест до 9 сентября.
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийства и покушении на убийство, пишет «Интерфакс». Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.
По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов, Евгении Зори и Олега Булатова, в 2004-2005 гг. Фургала проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, а также Амурской области. Сам Фургал вины не признает.
Четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Следствие утверждает, что соучастники дали показания на Фургала как организатора преступлений. Заседание проходило в закрытом режиме из-за угроз ряду участников дела.
В деле Фургала нет политической составляющей, заявил его адвокат Борис Кожемякин: защита рассматривает его как уголовное дело он РБК. Фургал по образованию врач, он имеет многолетнюю практику, давал клятву Гиппократа, добавил он: «Это несовместимо с противоправным лишением людей жизни».