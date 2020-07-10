Суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала по делу об убийствах

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийства и покушении на убийство, пишет «Интерфакс». Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву.

По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов, Евгении Зори и Олега Булатова, в 2004-2005 гг. Фургала проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях, а также Амурской области. Сам Фургал вины не признает.

Четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Следствие утверждает, что соучастники дали показания на Фургала как организатора преступлений. Заседание проходило в закрытом режиме из-за угроз ряду участников дела.