Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.07
70,51
79,51
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Скандально известного схиигумена Сергия лишили сана. К делу подключается полиция

2 989
Скандально известного схиигумена Сергия лишили сана. К делу подключается полиция
Иллюстрация: скриншот с видео

Решение суда должен утвердить патриарх. Представители епархии заявили, что теперь правоохранительным органам предстоит разобраться, были ли факты жестокого обращения с детьми в монастыре.

#СКАНДАЛ#СХИИГУМЕН СЕРГИЙ#НОВОСТИ

3 июля в Екатеринбурге прошло третье, решающее заседание церковного суда над скандально известным схиигуменом Сергием (Романовым). Председатель суда Николай Малета сообщил, что схиигумена решено лишить сана:

Суд постановил признать схиигумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов. Извергнуть схиигумена Сергия из священного сана. Просить правящего архиерея обратиться с ходатайством к патриарху об утверждении извержения из сана схиигумена Сергия, — цитирует служителя Е1.

Теперь решение церковного суда должен утвердить патриарх Кирилл.

Сам Сергий на третье заседание не явился, так же, как и на второе. Во время первого заседания Сергий появился в зале, высказался не по теме заседания, после чего спешно уехал в монастырь. Настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло отметил, что Сергия ждали на заседании и очень сожалеют, что он не явился.

К слову, к зданию епархии приехали десятки прихожан, чтобы поддержать Сергия. Паломники считают, что схиигумена судят незаконно.

Николай Малета также добавил, что во время разбирательств в суд поступило несколько обращений очевидцев, которые сообщили о жестоком обращении с детьми в монастыре :

Епархиальный суд выражает надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное исследование упомянутых свидетельств, чему Екатеринбургская епархия окажет всяческое содействие.

Как сообщал DK.RU, Ксения Собчак после визита в обитель рассказала, что проводит расследование по факту издевательств над несовершеннолетними жителями монастыря. Екатеринбургская епархия приняла информацию к сведению и занялась этим вопросом:

Изучаются свидетельства о ненадлежащем обращении с несовершеннолетними в Среднеуральском монастыре в 2009-2010 гг., информация о которых появилась в СМИ, —  рассказали в пресс-службе епархии. — Уже установлен круг бывших воспитанников, заявляющих, что в момент нахождения в монастыре к ним применялись недопустимые меры воспитания. Сотрудники епархии на связи с вышеуказанными молодыми людьми, собирают и всесторонне изучают их свидетельства, в том числе причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее.

Представители церковного суда добавили, что Среднеуральский монастырь вернется под управление епархии. Там также выразили надежду, что вскоре к управлению монастырем вернется и игуменья Варвара, которая ранее была вынуждена покинуть обитель.

Как рассказывал DK.RU, духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства.

Сергий укрылся в Среднеуральском женском монастыре, что повлекло очередной ряд скандалов. Сообщалось, что монастырь захвачен опальным священником, а его законная настоятельница игуменья Варвара (Крыгина) вынуждена была уехать.

Опальный схиигумен, несмотря на запрет публичных выступлений, продолжал записывать скандальные видео про нынешнее правительство страны, коронавирус и голосование за поправки в конституции. Сейчас все его выступления на предмет наличия экстремизма проверяют следователи.

Добавим, что в 1985 г. Романов был осужден за ДТП, которое привело к гибели человека. В ходе судебного процесса он также сознался в убийстве при разбое с отягчающими обстоятельствами. По совокупности был приговорен к 13 годам колонии. Свое наказание он отбывал до 1997 г. Именно в колонии он и воцерковился, а после получил сан игумена. 

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Уральские компании наращивают долг перед поставщикамиУральские компании наращивают долг перед поставщиками
    38 437
  • «Прилетела ниоткуда и внезапно». Тиньков переболел коронавирусом. Его лечат от лейкемии«Прилетела ниоткуда и внезапно». Тиньков переболел коронавирусом. Его лечат от лейкемии
    29 771
  • Фитнес-клубы бьют тревогу. После открытия в залы вернулась только треть клиентовФитнес-клубы бьют тревогу. После открытия в залы вернулась только треть клиентов
    14 450
  • «Путин получит нужные ему цифры». ЦИК подводит первые итоги голосования по поправкам«Путин получит нужные ему цифры». ЦИК подводит первые итоги голосования по поправкам
    16 855
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.