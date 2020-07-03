Скандально известного схиигумена Сергия лишили сана. К делу подключается полиция

3 июля в Екатеринбурге прошло третье, решающее заседание церковного суда над скандально известным схиигуменом Сергием (Романовым). Председатель суда Николай Малета сообщил, что схиигумена решено лишить сана:

Суд постановил признать схиигумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов. Извергнуть схиигумена Сергия из священного сана. Просить правящего архиерея обратиться с ходатайством к патриарху об утверждении извержения из сана схиигумена Сергия, — цитирует служителя Е1.

Теперь решение церковного суда должен утвердить патриарх Кирилл.

Сам Сергий на третье заседание не явился, так же, как и на второе. Во время первого заседания Сергий появился в зале, высказался не по теме заседания, после чего спешно уехал в монастырь. Настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло отметил, что Сергия ждали на заседании и очень сожалеют, что он не явился.

К слову, к зданию епархии приехали десятки прихожан, чтобы поддержать Сергия. Паломники считают, что схиигумена судят незаконно.

Николай Малета также добавил, что во время разбирательств в суд поступило несколько обращений очевидцев, которые сообщили о жестоком обращении с детьми в монастыре :

Епархиальный суд выражает надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное исследование упомянутых свидетельств, чему Екатеринбургская епархия окажет всяческое содействие.

Как сообщал DK.RU, Ксения Собчак после визита в обитель рассказала, что проводит расследование по факту издевательств над несовершеннолетними жителями монастыря. Екатеринбургская епархия приняла информацию к сведению и занялась этим вопросом:

Изучаются свидетельства о ненадлежащем обращении с несовершеннолетними в Среднеуральском монастыре в 2009-2010 гг., информация о которых появилась в СМИ, — рассказали в пресс-службе епархии. — Уже установлен круг бывших воспитанников, заявляющих, что в момент нахождения в монастыре к ним применялись недопустимые меры воспитания. Сотрудники епархии на связи с вышеуказанными молодыми людьми, собирают и всесторонне изучают их свидетельства, в том числе причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее.

Представители церковного суда добавили, что Среднеуральский монастырь вернется под управление епархии. Там также выразили надежду, что вскоре к управлению монастырем вернется и игуменья Варвара, которая ранее была вынуждена покинуть обитель.

Как рассказывал DK.RU, духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства.

Сергий укрылся в Среднеуральском женском монастыре, что повлекло очередной ряд скандалов. Сообщалось, что монастырь захвачен опальным священником, а его законная настоятельница игуменья Варвара (Крыгина) вынуждена была уехать.

Опальный схиигумен, несмотря на запрет публичных выступлений, продолжал записывать скандальные видео про нынешнее правительство страны, коронавирус и голосование за поправки в конституции. Сейчас все его выступления на предмет наличия экстремизма проверяют следователи.

Добавим, что в 1985 г. Романов был осужден за ДТП, которое привело к гибели человека. В ходе судебного процесса он также сознался в убийстве при разбое с отягчающими обстоятельствами. По совокупности был приговорен к 13 годам колонии. Свое наказание он отбывал до 1997 г. Именно в колонии он и воцерковился, а после получил сан игумена.