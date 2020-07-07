Отлученного от сана Сергия (Романова) приговорили к штрафу за фейковые новости

Сегодня прошел суд над опальным священником отцом Сергием (Романовым), сообщает ЕАН. Дело в отношении него завели по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ — «Распространение в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан». Речь идет о многочисленных выступлениях в интернете, в которых Сергий негативно высказывался про правительство, выражал скептическое отношение к опасности коронавируса и критиковал поправки в Конституцию.

Если вина отца Сергия будет доказана, ему будет грозить штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб., — поясняли в областном суде.

Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД РФ по Свердловской области проверил видеоролики схиигумена и усмотрел в них признаки административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). После этого материалы передали в прокуратуру Верхней Пышмы.

Отметим, видеоролики продолжали появляться даже после того, как глава Екатеринбургской епархии митрополит Кирилл запретил отцу Сергию читать публичные проповеди, а также принимать исповеди, постригать в монахи, а также совершать таинства и требы, включая чин изгнания дьявола — именно своими сеансами экзорцизма отец Сергий прославился среди верующих.

В ходе заседания адвокат схиигумена Светлана Герасимова рассказала, что батюшка не распространял проповеди в интернете, и потребовала прекратить производство по делу схиигумена Сергия. Она настаивала на том, что проповедь — прямая должностная обязанность Сергия как представителя РПЦ, и передала слова схиигумена: «В проповеди я обличал не людей, а зло, и призывал к покаянию».

﻿﻿По словам адвоката, видеозапись, которую суд рассматривал как доказательство виновности священника, не может быть основанием для дела.

Эта видеозапись была сделана для насельников монастыря. Лицо, которое вело съемку и распространяло ее в интернете, не установлено. Николай Романов подчеркнул, что не давал согласия на произведение и распространение съемки, — приводит ЕАН слова адвоката.

Но суд признал Николая Романова виновным и назначил ему штраф 90 тыс. руб.

Как писал DK.RU, схиигумен стал известен в конце апреля 2020 г., когда в сети появились ролики с проповедями, в которых он призывал своих коллег и верующих к неповиновению гражданским и церковным властям. Церковный суд провел три заседания, на которых обсуждались действия Сергия. На два из них Романов не явился. В итоге 3 июля схиигумена лишили сана, писал DK.RU.

Суд постановил признать схиигумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов. Извергнуть схиигумена Сергия из священного сана. Просить правящего архиерея обратиться с ходатайством к патриарху об утверждении извержения из сана схиигумена Сергия, — пояснил председатель суда Николай Малета.

Решение церковного суда вступит в силу, когда его утвердит патриарх Кирилл.

Николай Малета также добавил, что во время разбирательств в суд поступило несколько обращений очевидцев, которые сообщили о жестоком обращении с детьми в монастыре: впервые об этом рассказала Ксения Собчак после визита в Среднеуральский монастырь.

Епархиальный суд выражает надежду, что правоохранительные органы проведут тщательное исследование упомянутых свидетельств, чему Екатеринбургская епархия окажет всяческое содействие.

Добавим, что в 1985 г. Романов был осужден за ДТП, которое привело к гибели человека. В ходе судебного процесса он также сознался в убийстве при разбое с отягчающими обстоятельствами. По совокупности был приговорен к 13 годам колонии. Свое наказание он отбывал до 1997 г. Именно в колонии он и воцерковился, а после получил сан игумена.