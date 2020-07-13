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Арест хабаровского губернатора привел к массовым протестам. Как Кремль будет их тушить?

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Арест хабаровского губернатора привел к массовым протестам. Как Кремль будет их тушить?
Иллюстрация: Twitter @md_bazhenov

«Люди вступаются не столько за самого Фургала — появился запрос на справедливость, запрос на то, чтобы быть услышанными». Как арест политика от ЛДПР привел к возмущению людей на Дальнем Востоке.

#НОВОСТИ

В минувшие выходные в Хабаровском крае прошли самые масштабные акции протеста в регионе за последние годы. Поддержать губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, 11 июля на улицы вышли  от 10 тыс. (по оценке МВД) до 20-30 тыс. человек. 12 июля акции продолжились, но их численность была меньше.

Участники протестных акций требовали уважать выбор жителей региона, судить Фургала в Хабаровском крае, а не в Москве, скандировали «Москва уходи», «Наш выбор, наш Фургал». Несмотря на массовый характер протестов, обошлось без задержаний участников. МВД заявило, что акции были организованы командой С.И. Фургала, однако такие утверждения можно считать вбросом, сказал The Bell политолог Константин Калачев

Люди вступаются не столько за самого Фургала — появился запрос на справедливость, запрос на то, чтобы быть услышанными, — говорит эксперт.

Сергей Фургал выиграл выборы губернатора Хабаровского края в 2018 г., баллотируясь от ЛДПР, и во втором туре набрал 69,57% голосов против 27,97% у единоросса Вячеслава Шпорта. Поэтому атаку на Фургала каждый житель региона воспринял очень личностно — как покушение на его личные права, считает политолог Аббас Галлямов. Кроме того, Фургал — открытый губернатор, который встречается с людьми, сокращает расходы на чиновников, избегает грубости и хамства, добавляет политолог Александр Кынев.

Такая сильнейшая для региона протестная волна связана с грубым вмешательством центра, говорит профессор Европейского университета, политолог Григорий Голосов. При этом в Кремле рассчитывают, что протесты скоро утихнут сами собой, говорит источник «Ведомостей», близкий к администрации президента:

Для федерального центра ситуация сложная. Можно назначить на пост врио губернатора варяга, но не факт, что его изберут, хотя выборы там будут больше чем через год. Могут быть опять протесты, а перед выборами в Госдуму отдельно заниматься Хабаровским краем сложно.

Многие недооценили уровень протестных настроений в крае, полагает эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Однако он считает Фургала деструктивным, хоть и популярным политиком, который консолидировал недовольство властью, но долго это продолжаться не может. При этом найти подходящую замену Фургалу будет сложно, считают эксперты. «По-хорошему, туда нужен губернатор из оппозиционных, хотя это будет для власти выглядеть как некий компромисс, причем со слабых позиций», — считает политолог Екатерина Курбангалеева.

Сергея Фургала задержали по подозрению в организации заказных убийств 9 июля 2020 г. Следствие обвиняет его в организации покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 гг.

Автор: Андрей Пермяков
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