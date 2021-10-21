Власти Москвы и Подмосковья ввели «нерабочие дни» с 28 октября. По сути это локдаун

«Нерабочие дни» в столице и Московской области продлятся с 28 октября по 7 ноября включительно. В отличие от летних ограничений, в этот раз они будут значительно строже.

Дни с 28 октября по 7 ноября включительно в Москве и Подмосковье будут нерабочими из-за ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС. Таким образом, они продлятся на два дня дольше, чем в России в целом.

В отличие от нерабочих дней летом (12-20 июня), на этот раз в Москве будут закрыты рестораны и кафе (в июне они не могли работать только в ночное время), подавляющее большинство магазинов — за исключением продовольственных, продающих товары первой необходимости, и аптек, а также организации сферы услуг. Аналогичное решение приняли в Подмосковье.

В этот период в городе и области не будут оказывать государственные услуги в многофункциональных центрах и зданиях органов власти. Электронные услуги по-прежнему можно будет получить.

Школьники в Москве и Московской области уйдут на каникулы также с 28 октября, то есть на два дня раньше, чем это рекомендовало Минпросвещения. Вузы и средние профессиональные учебные заведения столицы смогут работать только в дистанционном режиме, также в городе объявлены каникулы для детских садов и организаций дополнительного образования.

Для проведения массовых мероприятий необходимо решение органов госвласти либо согласование управления Роспотребнадзора.

Официально «нерабочие дни» не называются локдауном, но являются им по сути, отмечает РБК.

С 8 ноября в Москве QR-коды будут необходимы для посещения любых массовых культурных, зрелищных, развлекательных мероприятий с участием более 500 человек. В Подмосковье максимальное число участников таких мероприятий без QR-кодов сократят вдвое — с 100 до 50 в зданиях и с 1 000 до 500 на открытом воздухе.

О готовящихся ограничениях стало известно накануне: в распоряжении СМИ появился проект указа о «Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники» мэра Москвы Сергея Собянина.

«Нерабочие дни» в России продлятся с 30 октября по 7 ноября включительно. С таким предложением в начале недели выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Затем решение поддержал президент Владимир Путин, сообщал DK.RU. Главы регионов вправе ввести режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты, добавил он, отметив, что «при необходимости «нерабочие дни» можно продлить и после седьмого числа».

Представители бизнеса не приветствуют принятое решение, хотя и признают, что динамика роста заболеваемости достигла критического уровня, а темпы вакцинации оставляют желать лучшего.