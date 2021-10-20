Путин объявил введение «нерабочих дней» в России

Свое решение президент Владимир Путин озвучил на совещании с членами правительства по ситуации с распространением COVID-19 в России. «Нерабочие дни» продлятся с 30 октября по 7 ноября включительно.

Президент Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести в России «нерабочие дни» с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с COVID-19. Главы регионов вправе ввести режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты. «При необходимости «нерабочие дни» можно продлить и после седьмого числа», — подчеркнул президент:

Я обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно.

Вице-премьер Татьяна Голикова перечислила регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19 — их решение президента коснется в первую очередь. В их число входят Курская, Свердловская и Оренбургская области, Республика Коми, Татарстан, Мордовия и ряд других. В целом по стране развернуто 276,5 тысячи коек, 66,1% из них оснащены подачей кислорода, добавила Голикова. На утро 20 октября в России занято 86,6% коечного фонда, а в 27 регионах этот показатель превышает 90%.

Голикова так же рекомендовала прекратить работу зрелищных мероприятий и ночных ресторанов с 23.00 до 6.00, сохранять масочный режим и дезинфекцию транспорта. Вице-премьер также попросила россиян воздержаться от поездок в другие регионы.

Владимир Путин призвал работодателей сохранить зарплату сотрудникам на период «нерабочих дней». Он также поддержал инициативу по поддержке бизнеса, с которой выступил первый зампред правительства Андрей Белоусов, — единовременную выплату грантов в размере МРОТ на сотрудника в пострадавших отраслях. На это бюджету понадобится 27 млрд рублей. Белоусов доложил о том, что пакет помощи для бизнеса уже подготовлен.

Президент так же рассказал, что вакцинация остается единственным адекватным решением в данной ситуации.