Область готовится к нерабочей неделе с 30 октября до 7 ноября. Что думает бизнес

«Мы видим по динамике роста заболеваемости, что нерабочая неделя — вынужденная мера. Но негативные последствия для ряда отраслей однозначно будут». Как бизнес реагирует на ввод недельных каникул.

Алексей Шмыков, который временно исполняет обязанности губернатора Свердловской области, заявил, что в регионе нерабочие дни начнутся в соответствии с указом Владимира Путина — с 30 октября. Продлятся они неделю — до 7 ноября. Президент наделил субъекты РФ правом вводить ранее назначенного срока или продлевать «коронавирусные каникулы» в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Однако власти Свердловской области этим правом не воспользовались, несмотря на то что вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регион в числе территорий с наиболее сложной обстановкой по COVID.

Бизнес-сообщество опасается, что объявленная нерабочая неделя — первый шаг к новому локдауну.

Если ограничиться неделей, на которую выпадают школьные каникулы, то это будет не так критично. Лишь бы эти меры не переросли в локдаун, как весной прошлого года. Бизнес до сих пор не отошел от него, — приводит издание Znak.com слова председателя Свердловского областного отделения «Опоры России» Ильи Тыщенко. — Если в этот раз объявят локдаун, то ситуация будет еще серьезнее. Впереди Новый год, а это корпоративы, спрос на общепит, салоны красоты.

Представитель бизнес-ассоциации считает, что продление локдауна подкосит многие предприятия.

Такое же мнение у екатеринбургского экономиста Константина Селянина.

Главный вопрос сейчас — будет ли эта нерабочая неделя последней или ее продлят до двух, трех, до месяца, как это было в начале пандемии. Решение властей было непредсказуемым. Больше года говорили, что не допустят новых локдаунов. То, что происходит сейчас, дезориентирует не только бизнес, но и самих работников. В первую очередь локдаун негативно скажется на малом и среднем бизнесе, а в Екатеринбурге это — треть производств и всех занятых — малый и средний бизнес, — заявил эксперт порталу E1 и добавил: — Пока возникает ощущение, что польза от нерабочих дней для снижения заболеваемости сомнительная.

Одной из самой пострадавших отраслей стала сфера развлечений. Сегодня здесь по-прежнему плачевная ситуация. И в ближайшее время она вряд ли улучшится: свердловские власти с 8 ноября объявили театры, кинотеатры, концертные площадки зонами COVID-free, вход в которые будет осуществляться только при наличии QR-кода, свидетельствующего о вакцинации или перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании.

Это настоящий геноцид нашей сферы — устроить локдаун в самые пиковые даты концертного сезона: в Teleclub на указанной неделе запланировано множество выступлений артистов различных уровней. К сожалению, сфера эта первой попадает под раздачу, и в наименьшей степени поддерживается. Я не знаю, как комментировать эту ситуацию, — цитирует агентство ЕАН Ксению Табашникову, пресс-атташе Teleclub.

Не оправилась от прошлогоднего локдауна и сфера бьюти-услуг. По словам сооснователя холдинга «Бьюти Груп», директора салона красоты «Прима» Марины Плетневой, наибольшие потери понесли салоны красоты, расположенные в арендованных площадях, а также стартапы, не успевшие наработать клиентскую базу. Новые ограничения могут их окончательно выбить с рынка, считает эксперт.

Любые нововведения, связанные с ограничениями режима работы коммерческих предприятий, больно ударят по бизнесу. Сфера услуг — наиболее уязвимая, поскольку не имеет заказов и дотаций от государства, является обслуживающей отраслью. Вторая особенность индустрии красоты — в ней преимущественно заняты женщины, матери, чьи личные интересы нередко сопряжены с воспитанием и обеспечением всем необходимым своих детей, — прокомментировал ситуацию Мария Плетнева агентству ЕАН.

Отметим, представители индустрии красоты обращались к свердловским властям с просьбой не вводить QR-коды: как сообщал DK.RU, салоны красоты также вошли в число заведений, посещать которые с 8 ноября смогут только вакцинированные свердловчане.

По данным опершатаба, к настоящему моменту в области привились от CОVID 40,3% взрослого населения.

По данным на 20 октября, полную вакцинацию прошли почти 1,26 млн человек, а первый компонент получили около 1,37 млн свердловчан, — сообщил оперштаб.

Бизнес, как может, содействует вакцинации своих работников.

Мы видим по динамике роста заболеваемости, что нерабочая неделя — вынужденная мера. Самое важное сейчас — вакцинирование коллективов. От уровня коллективного иммунитета зависит то, насколько быстро всё придёт в обычное состояние. Предприятия-члены СОСПП делают все возможное, чтобы коллективный иммунитет рос, — заявил первый вице-президент СОСПП Александр Породнов.

Он также добавил, что введение «коронавирусных каникул» несомненно скажется на бизнесе:

Негативные последствия для ряда отраслей однозначно будут. Но мы видим, что власти учитывают это. Предложенные меры поддержки будут востребованы. По опыту 2020 года, они должны смягчить очевидные негативные последствия этих нерабочих дней, — считает представитель СОСПП.

Напомним, первый зампред правительства Андрей Белоусов анонсировал одну из мер поддержки бизнеса в текущей ситуации: единовременную выплату грантов в размере МРОТ на каждого сотрудника в пострадавших отраслях. На это бюджету понадобится 27 млрд рублей. Также Белоусов доложил, что пакет помощи для бизнеса уже подготовлен.

В прошлый локдаун пострадавшими от локдауна признали также общепит, фитнес-индустрию, сферу гостеприимства, туризм, ритейл. Отметим, что торговые центры Свердловской области уже заявляют о потерях: еще до введения нерабочих дней посещаемость ТЦ снизилась. Игроки рынка связывают это с несколкьими факторами: падение доходов у населения и рост заболеваемости.

Последнюю неделю в области выявляют все больше случаев COVID. За последние сутки зарегистрировали 610 заболевших — это рекордное число за все время пандемии. В медучреждениях области осталось менее 10% свободный коек, зарезервированных для пациентов с коронавирусом, сообщает Justmedia.ru. При этом число тех, кто переносит болезнь тяжело, увеличивается: на сегодня состояние 1012 госпитализированных оценивается как тяжелое, 586 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 486 — на аппаратах ИВЛ.

К COVID добавились сезонные простудные заболевания: эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен почти на 100%, сообщал DK.RU.