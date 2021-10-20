В Москве могут ввести «краткосрочный локдаун» с 30 октября по 7 ноября

Планируется закрыть ТЦ, рестораны, кафе. Также будет запрещено посещение массовых мероприятий: исключений не будет даже для привитых граждан. Проект указа Сергея Собянина оказался в распоряжении СМИ.

Журнал Forbes опубликовал фрагменты проекта указа о «Краткосрочном локдауне на ноябрьские праздники» мэра города Сергея Собянина. В нем говорится, что с 30 октября по 7 ноября включительно будет установлен режим работы выходного дня, который распространится на все организации и ИП, работающие на территории Москвы. Исключение — организации, деятельность которых не может быть ограничена.

Согласно проекту указа, в тот же период будет приостановлен доступ посетителей и работников во все пункты питания (в том числе в парках), на объекты розничной торговли, в организации и ИП, оказывающие бытовые услуги, в салоны красоты, фитнес-клубы, медицинские организации для оказания плановой медицинской помощи, ветеринарные клиники, букмекерские конторы, театры и кинотеатры, детские игровые центры и зоопарки, а также на массовые спортивные, развлекательные и культурные мероприятия.

Меры не будут распространяться на заведения общепита, работающие навынос, аптеки и продуктовые магазины, онлайн-торговлю и доставку, официальные мероприятия, организуемые городом.

Отельно в проекте указа отмечается, что краткосрочный локдаун на ноябрьские праздники будет введен, если общее количество выявленных на территории Москвы случаев заболевания коронавирусом с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября.

С проектом знакомы как минимум два источника издания на ресторанном рынке: один подтвердил его подлинность, второй затруднился.

Еще один источник Forbes, присутствующий на совещаниях в московской мэрии по поводу ухудшения эпидемиологической обстановки, подтвердил, что в период «нерабочих дней» в столице планируется закрыть торговые центры, рестораны, кафе. Также будет запрещено посещение массовых мероприятий:

Исключений не будет даже для привитых граждан, введение QR-кодов не планируется.

Информацию о возможном закрытии салонов красоты и парикмахерских во время нерабочей недели подтвердил один из владельцев московской сети салонов красоты. Другой источник подтвердил, что правительство Москвы собирается закрыть «не только рестораны, а вообще все — без возможности посещения по QR-кодам».

В мэрии Москвы информацию пока не комментируют.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября «нерабочие дни» в России из-за ситуации с коронавирусом. В некоторых регионах «нерабочие дни» можно объявлять уже с 23 октября, подчеркнула она. Голикова также предложила работодателям перевести невакцинированных граждан и сотрудников старше 60 лет на дистанционную работу на срок до четырех недель.

Известно, что премьер-министр Михаил Мишустин предложение вице-премьера поддержал. Он поручил ей доложить о предложенных мерах на совещании с участием президента Владимира Путина, которое состоится 20 октября. Пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков отметил, что Путин выслушает эти предложения, но «принимать решение будет только он».

Согласно данным оперштаба, за последние сутки в России подтверждено 34 073 новых случаев COVID-19, зарегистировано 1 028 смертей.

«Нерабочие дни» уже объявлялись в России в начале пандемии — весной 2020 года, а также на майские праздники в 2021-м. Бизнес-сообщество не приветствует подобных решений, сообщал DK.RU.