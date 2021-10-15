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«Росбалт» и Republic включены в список «СМИ-иноагентов»

«Росбалт» и Republic включены в список «СМИ-иноагентов»
Иллюстрация: pixabay.com

Теперь в списке Минюста 88 позиций — 32 юридических и 56 физических лиц. Новостной агрегатор «Яндекс.Новости» начал маркировать публикации изданий, признанных иностранными агентами.

#МЕДИА#НОВОСТИ

Министерство юстиции в пятницу, 15 октября, расширило реестр СМИ — иностранных агентов. В него включили АО «РС-Балт», юрлицо агентства «Росбалт» из Санкт-Петербурга, и ООО «Москоу диджитал медиа», юрлицо портала Republic, сообщает РБК. «Москоу диджитал медиа» принадлежит Наталье Синдеевой — совладельцу и гендиректору телеканала «Дождь», также ранее признанному иноагентом.

Главный редактор Republic Дмитрий Колезев, ранее работавший в уральских агентствах URA.RU и Znak.com, а также издающий в Екатеринбурге портал It's My City, заявил в своем Telegram-канале, что «разумеется, у Republic нет иностранного финансирования — он существует исключительно за счет денег подписчиков».

Количество посетителей сайта «Росбалт» в сентябре 2021 года, по данным SimilarWeb, составило 7,83 млн. У Republic — 737,42 тыс.

Одновременно с этим стало известно, что новостной агрегатор «Яндекс.Новости» начал маркировать публикации изданий, признанных иностранными агентами. Теперь при переходе в новостной сюжет у каждого сообщения рядом с названием «СМИ-иноагента» крупным шрифтом появляется словосочетание «Иностранный агент» со стрелкой, нажав на которую, можно увидеть полный текст маркировки, утвержденной приказом Роскомнадзора.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 10.4 закона «Об информации» мы обязаны выполнять положения о порядке распространения СМИ и маркировки сообщения от изданий, признанных иностранными агентами», — сообщили в пресс-службе «Яндекса» (цитата по Интерфаксу).

На текущий момент в списке Минюста 88 позиций — 32 юридических и 56 физических лиц.

Новость дополняется

Автор: Андрей Широков
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