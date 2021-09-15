Закон об «иноагентах» вредит обществу и бизнесу. Заявление профильного объединения СМИ

Альянс независимых региональных издателей (АНРИ), в который входят 52 региональных издательских домов и сетевых СМИ, направили президенту и премьеру России заявление по поводу закона об «иноагентах».

Заявление размещено на сайте АНРИ. DK.RU публикует его полностью, без купюр:

Президенту РФ В.В.Путину

Председателю правительства РФ М.В. Мишустину

В Госдуму РФ

Заявление АНРИ по поводу закона об «иноагентах».

Ассоциация «Альянс независимых региональных издателей» (АНРИ), объединяющая более 50 СМИ России от Калининграда до Якутска, выражает глубокую озабоченность сложившейся практикой использования закона об «иноагентах».

Эта практика непрозрачна и произвольна. За годы применения закона, он так и не был скорректирован в сторону большего соответствия правовым нормам. Закон оброс дополнительными санкциями, сулящими уже не только экономические потери, но и уголовное преследование в случае его нарушения (до 5 лет лишения свободы). Некоторые требования — необходимость для физических лиц-«иноагентов» сопровождать любой пост в соцсетях специальным уведомлением, отчитываться буквально о каждом потраченном рубле — выглядят насмешкой над здравым смыслом.

Медиа в результате применения закона либо несут существенные финансовые потери, теряя рекламодателей и сокращая сотрудников, либо попросту закрываются. Для региональных СМИ попадание под действие закона однозначно означает закрытие. Закон в нынешнем виде может стать инструментом сведения счетов. Несомненно, пострадает качественная пресса в регионах.

Практика применения закона об «иноагентах» наносит существенный вред общественной атмосфере, угрожает бизнесу и противоречит принципам права. Исходя из интересов общества, его следует отменить или тщательно переработать, приведя в соответствие с конституционными и правовыми нормами.

АНРИ готов содействовать переработке закона руководством страны и вновь избранным депутатским корпусом с тем, чтобы мнение регионального медиа-бизнеса было учтено законодателем.

АНРИ выражает солидарность с коллегами, пострадавшими от упомянутого закона, и призывает российскую власть к конструктивному диалогу с гражданским обществом и медиа-отраслью.

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