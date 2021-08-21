Минюст создал прецедент: «Дождь» стал первым российским СМИ, получившим статус «иноагента»

Все ранее попавшие в реестр «нежелательных» издания имели иностранную регистрацию. Теперь в этом списке 43 позиции — как СМИ, так и отдельные персоны. Какие ограничения налагает статус «иноагента»?

В размещенном на сайте Минюста РФ реестре «иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента», появились девять новых позиций. В списке за номером 35 теперь значится телеканал «Дождь».

При этом «Дождь» — первое СМИ в этом списке, зарегистрированное как юрлицо в России (форма собственности — ООО). Все попавшие в него ранее издания имели иностранную регистрацию.

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко выступил с обращением к СМИ, в котором сообщил о намерении обжаловать это решение: «Телеканал «Дождь» не является иностранным агентом, — отметил журналист. — Более того, телеканал «Дождь» не является каким-то еще агентом».

«Дождь» — российское СМИ. Все 11 лет своего существования <телеканал> работает в полном соответствии с российским законодательством, все наши источники финансирования известны, потому что мы публикуем свою финансовую отчетность на нашем сайте. Конечно, мы будем обжаловать это решение — как решение не соответствующее закону и здравому смыслу. И конечно же, мы продолжим работать как прежде. Спасибо всем, кто пишет и звонит, — добавил он.

Член президентского совета по правам человека Павел Гусев в комментарии Ведомостям заявил, что для него включение «Дождя» в реестр — «сверхнеожиданная новость». СПЧ обсуждает варианты действий, в том числе заявление в адрес руководства страны, чтобы «обратить на такие случаи внимание».

Я бы не сказал, что «Дождь» оппозиционный канал. Это информационный канал. И из того, что говорит ряд членов СПЧ, я могу сказать, <…> что существовать с этим [статусом] достаточно сложно. Но для кого-то даже почетно, — подчеркнул Гусев.

Также статус СМИ-«иноагента» получило издание «Важные истории» и работавшие там российские журналисты. Интернет-издание позиционирует себя в качестве независимого и имеет регистрацию на территории Латвии (юридическое лицо Istories fonds). В список «иноагентов» попал главный редактор «Важных историй» Роман Анин, а также журналисты Роман Шлейнов, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Дмитрий Великовский и Олеся Шмагун.

Примечательно, что проверка издания началась после запроса со стороны «Федерального агентства новостей» (ФАН). Именно они первыми обратили внимание на факт иностранного финансирования «Важных историй». Сам ФАН часто связывают с «фабрикой троллей» петербургского предпринимателя Евгения Пригожина (об этом в 2017 г. свое расследование выпустил РБК).

Девятым «новичком» в списке стал Степан Петров, которого пока никому не удалось опознать. В Минюсте не ответили, чем занимается этот человек и почему он оказался в реестре.

Присваивать статус «иноагента» Минюст начал в 2017 г. — тогда маркировку получили девять СМИ. Один «иноагент» появился в 2019 г., семь — в 2020 г. Тема вернулась в повестку в апреле 2021 г., когда статус присвоили «Медузе», спустя месяц — VTimes (проект бывших журналистов «Ведомостей», ушедших из газеты после смены владельцев весной 2020 г.), еще через два месяца — The Insider.

Теперь в списке Минюста 43 позиции — это как издания в целом, так и отдельные персоны.

Статус «иноагента» не предусматривает запрет на работу на территории России, однако большинство СМИ, получивших его, говорят о появившихся проблемах с финансированием и оттоке коммерческих клиентов. По этим причинам владельцы издания VTimes в начале лета приняли решение о закрытии своего проекта.

СМИ, признанные «иноагентами», должны маркировать свои материалы по установленным правилам. Другие СМИ, ссылаясь на «иноагента», обязаны указывает его статус. В противном случае грозит штраф: изданию — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., журналисту — от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., главному редактору — от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Что же касается журналистов-«иноагентов», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что им не запрещено работать по профессии в России и они не будут ограничены в своих правах, сообщал DK.RU.