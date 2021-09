В списке «иноагентов» может оказаться деловое издание

Активист Александр Ионов направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой признать The Bell «иноагентом». Ранее профильное объединение СМИ предложило Владимиру Путину пересмотреть соответствующий закон.

Общественник Александр Ионов, бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), потребовал признать «СМИ-иноагентом» интернет-портал The Bell, запущенный в 2017 году журналисткой Елизаветой Осетинской, в разные годы возглавлявшей редакции РБК, «Ведомости» и Forbes. Ранее по его заявлению этот статус получило издание «Медуза»*.

Свои претензии к The Bell Ионов объяснил тем, что «организация Осетинской получает деньги американских налогоплательщиков», сообщает Коммерсант. Он утверждает, что управляющей компанией издания является американское юрлицо Polestar Digital Ventures Inc, открытое основательницей The Bell в штате Делавэр в 2017 году:

Например, согласно форме 990, Investigative Studios Inc ежегодно выделяет Осетинской $132 тыс. целевого финансирования, и это не единственная организация, которую мы нашли.

В издании на это ответили, что «управляющая компания The Bell в настоящее время зарегистрирована в России и не получает иностранного финансирования».

Сегодня активист Александр Ионов объявил, что направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить финансирование The Bell и признать его «иноагентом». В заявлении Ионова упомянута компания Polestar Digital Ventures Inc., получавшая финансирование от американской Investigative Studios Inc. <...> Investigative Studios — частная компания, которая была занята в производстве и продюсировании двух фильмов, снимавшихся в 2017-2018 годах для платформ HBO и Amazon обладателем «Оскара» Алексом Гибни. Сотрудничество Polestar Digital Ventures с Investigative Studios заключалось в организации для этих фильмов интервью с российскими официальными лицами, комментаторами и участниками событий, — говорится в заявлении The Bell.

The Bell не имеет официальной регистрации СМИ. На сайте издания говорится, что это медиа об экономике, финансах, технологиях, бизнесе и образовании.

Присваивать статус «иноагента» Минюст РФ начал в 2017 г. — тогда маркировку получили девять СМИ. Один «иноагент» появился в 2019 г., семь — в 2020 г. Тема вернулась в повестку в апреле 2021 г., когда статус присвоили «Медузе»*, спустя месяц — VTimes* (проект бывших журналистов «Ведомостей», ушедших из газеты после смены владельцев весной 2020 г.), еще через два месяца — The Insider*.

В августе «иноагентом» был признан телеканал «Дождь»* — первое СМИ в этом списке, зарегистрированное как юрлицо в России (форма собственности — ООО). Все попавшие в него ранее издания имели иностранную регистрацию.

На текущий момент в списке Минюста 47 позиций — это как издания в целом, так и отдельные персоны.

Статус «иноагента» не предусматривает запрет на работу на территории России, однако большинство СМИ, получивших его, говорят о появившихся проблемах с финансированием и оттоке коммерческих клиентов. По этим причинам владельцы издания VTimes* в начале лета приняли решение о закрытии своего проекта.

На прошлой неделе Альянс независимых региональных издателей (АНРИ), в который входят 52 региональных издательских домов и сетевых СМИ, направил президенту Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину заявление по поводу закона об «иноагентах».

«Практика применения закона об «иноагентах» наносит существенный вред общественной атмосфере, угрожает бизнесу и противоречит принципам права. Исходя из интересов общества, его следует отменить или тщательно переработать, приведя в соответствие с конституционными и правовыми нормами», — говорится в документе.

* — издания, официально включенные в реестр СМИ, выполняющих функцию «иноагента»