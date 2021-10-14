XIII Уральский форум по недвижимости побил рекорды посещаемости

Мероприятие, организованное Уральской палатой недвижимости при поддержке правительства Свердловской области, мэрии Екатеринбурга и Российской гильдии риэлторов, собрало более 1500 участников.

XIII Уральский форум по недвижимости состоялся 5-9 октября и стал самым масштабным за всю историю проведения. Участие в нем приняли более 1500 представителей рынка недвижимости из разных городов РФ и ближнего зарубежья. Выступили более 150 спикеров, в том числе именитые бизнес-тренеры, представители органов власти, нотариата, банковского сообщества и страховых компаний, руководители агентств недвижимости из многих городов РФ.

Первые три дня прошли на площадке международного форума — выставки 100+ TechnoBuild, в четвертый день организаторы провели мастер-классы, экскурсию в офис Уральской палаты недвижимости, бизнес-тур по коттеджным поселкам.

На форуме обсуждались вопросы безопасности сделок с недвижимостью, проверки объектов и собственников на наличие скрытых угроз, развитие программных продуктов и сервисов, которые снижают риски и повышают удобство совершения операций. В их числе сервис электронной регистрации прав и перехода прав, сервисы банков по проведению ипотечных сделок, а также инструменты, которыми пользуются нотариусы при удостоверении договоров купли-продажи и др.

В формате открытой дискуссии на форуме обсуждались причины роста цен на недвижимость в 2020 г. с одновременным ростом спроса и, как следствие, сокращение объема предложения объектов, ценовых диспропорций. Также эксперты проанализировали ситуацию на рынке загородного жилья и рынке коммерческой недвижимости.

Пандемия оказала влияние на все сегменты, на загородном рынке это вылилось в рост покупательского спроса на земельные участки и строительство домов, как следствие — выросли цены на строительные материалы, — отметили участники форума. — На рынке коммерческой недвижимости Екатеринбурга наблюдается дефицит современных технологичных складов — это связано с переходом торговли в онлайн.

В целом эксперты отметили снижение темпов роста рынка: сделок стало меньше, цены на жилье перестали расти. По мнению аналитиков, стабилизация будет присуща новому рыночному периоду.

По словам участников, форум оказался необычайно информационным.

Деловая программа форума состояла из более чем 30 секций и была заполнена обучающим и познавательным контентом как для профессионалов рынка, так и для граждан, интересующихся вопросами проведения, оформления сделок с недвижимостью. Также работали открытые залы, где освещались популярные темы налогообложения, юриспруденции, ипотеки, развития городского пространства Екатеринбурга и др., — рассказали организаторы.

Для уральских риелторов форум стал удачным: на мероприятии были подписаны соглашения о сотрудничестве между УПН и Московским кредитным банком, УПН и Росгосстрахом, УПН и Росфинмониторингом, УПН и банком Открытие.

>>> Как проходила международная выставка, можно посмотреть в фоторепортаже DK.RU: 100+ TechnoBuild: как это было

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