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Эффективная мера стимуляции вакцинации? Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам

Эффективная мера стимуляции вакцинации? Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам
Автор фото: Сергей Фадеичев. Иллюстрация: ТАСС

«Отними у народа спиртное — это будет народное волнение». Общественный омбудсмен по защите бизнеса считает, что такой способ стимуляции россиян вакцинироваться от коронавируса, будет эффективным.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Основательница сети кафе «Андерсон» и общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова предложила ввести QR-коды для покупателей алкоголя. Она считает эффективным такой способ стимуляции россиян вакцинироваться, сообщает Lenta.ru:

Вот если мы алкоголь запретим продавать, то, возможно, это окажет какое-то влияние на заболеваемость. А если мы говорим опять о ресторанах или фитнесе, то это даже смешно. Отними у народа спиртное — это будет народное волнение.

Татулова добавила, что повторное введение QR-кодов для посещения ресторанов (действовали в прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге, прим.ред.) будет губительно для сферы общепита:

Если это будет продолжаться дальше, то отрасль потеряет вообще всех работников, потому что она находится в постоянной зоне риска, поэтому из нее есть массовый отток людей.

По ее словам, цены в ресторанах за последние полгода выросли примерно на 40%.

Читайте на DK.RU: «Кризис доверия власти и бизнеса: вы на нас плюете, мы вас ненавидим. Это плохо для всех». Выступление Анастасии Татуловой на Петербургском международном экономическом форуме

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главам регионов с призывом не злоупотреблять вводом QR-кодов, а в случае ввода ограничений — добавить к ним и адекватные меры поддержки местного бизнеса.

Мы убеждены, [что] ключевая мера борьбы с вирусом — это соблюдение мер предосторожности, но без закрытия предприятий, — сказал Титов.

Между тем в России с середины сентября растет суточное число заболевших и умерших из-за коронавируса. По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 28 717 новых случаев COVID-19. Скончались 984 человека — максимум за все время пандемии (предыдущий антирекорд зафиксирован днем ранее — 973). Всего за время пандемии от последствий коронавируса в России скончались 219 329 пациентов. Из общего числа инфицированных 6 916 086 вылечились. Полностью привились 45,2 млн человек. На фоне обострения ситуации главы регионов начали вводить различные ограничительные меры.

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Автор: Андрей Широков
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