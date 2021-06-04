«Кризис доверия власти и бизнеса: вы на нас плюете, мы вас ненавидим. Это плохо для всех»

«Каждое государственное телодвижение вот уже несколько лет приносит только один результат: усложнение работы». Анастасия Татулова — о том, что на самом деле нужно малому и среднему бизнесу.

Анастасия Татулова, общественный омбудсмен малого и среднего бизнеса, основатель сети кафе «АндерСон», выступила на Петербургском международном экономическом форуме с речью, в которой описала тотальный кризис доверия между бизнесом и властью. Приводим ее речь целиком.

— Позавчера у меня был очень сложный день: сначала сказали, что посадили в СИЗО Диму Богданова, известного предпринимателя, гендиректора сочинского санатория «Знание». Потом позвонили и сказали, что Москва решила создать единого оператора по вывозу мусора, и тариф поднимают в пять раз. На фоне всего этого я слушала вчерашнее выступление про малый и средний бизнес: трое очень красивых мужчин рассказывали, как все будет хорошо. Видимо, мы с ними в очень разных мирах. Я прям записала их фразу, которую хочу обсудить: «Основной запрос от предпринимателей — простота и доступность мер поддержки».

Я вас разочарую: основных запросов у предпринимателей всего два: прибыльность (эффективность бизнеса) и безопасность. Больше предпринимателю ничего не надо. Вообще ничего. Меньше всего ему нужны форумы.

Но в целом разрыв, который мы видим между тем, что надо малому и среднему предпринимателю и тем, что говорят люди, отвечающие за это предпринимательство, огромен — знаете, в моем детстве был фильм «Курьер», там бабушка говорила: «Я все хорошо знаю про нашу молодежь».

Борис Юрьевич (обращаясь к бизнес-омбудсмену Борису Титову — прим.ред.), вы меня, если что, из СИЗО вытащите, а то я наговорю — до тех пор, пока не сформируется команда, которая реально будет понимать, что такое малый и средний бизнес и что ему нужно, или хотя бы при которой не сформируется экспертный совет, из которого тебя не вычеркивают, когда ты сказал что-то неудобное, когда мы будем готовы слышать обратную связь, когда будет готовы брать эти неудобные вещи в работу — только тогда все поедет.

Бизнесу в любой отрасли для бурного роста нужно всего две вещи: эффективность и безопасность. Нигде, ни в одном лозунге, ни в одной стратегии очередной по малому и среднему бизнесу даже слов таких нет. Что угодно есть: цифровизация, акселерация, песочница, только этих двух слов нет.

Изумление предпринимателей по поводу институтов, которые работают на их благо, все крепнет и крепнет. Бюджеты этих институтов равны годовой помощи, оказанной предпринимателям. Упраздните институты, нам не надо. Дайте деньгами или давайте вложим: в город для предпринимателей, «Сириус» еще один. Не надо нам институтов, которые нас развивают. Мы упарились, что нас развивают. Звучит, что нам нужно обучение, — но ни меня, ни моих коллег ничему не сможет научить человек, который не занимался бизнесом. Мы со своим обучением разберемся сами.

Какая ситуация сейчас? Фактически каждое государственное телодвижение вот уже несколько лет приносит только один результат: усложнение работы цивилизованных и добросовестных участников рынка и предоставление конкурентных преимуществ теневому сектору. Все, что происходило в прошлом году, на самом деле привело к тому, что рынок посерел еще больше. Давайте по-честному: не было никакого двукратного снижения страховых взносов.

Это на бумаге оно есть. Было 30%, стало 15% — но только с сумм, превышающих МРОТ. Но, как сказал еще один великий человек, 17 тыс. руб. — это средняя зарплата. Было 30%, стало 24% — спасибо, облагодетельствовали. Я вас уверяю, невозможно платить такие суммы в человекоемких областях. НДФЛ платит не человек, а предприниматель: суммарно 43% с зарплаты.

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Мы имеем постоянное повышение неналоговых платежей. Платеж ненавидимой всеми предпринимателями организации «Росреестр», пошлина по регистрации допсоглашения в прошлом году выросла в 22 раза. Можно просто это ведомство убрать? Тут еще денег найдется.

С 2017 по 2019 гг. сумма штрафов выросла в три раза, а количество проверок при этом уменьшилось в восемь раз. Как это? Ко мне недавно обратился предприниматель: он не в той форме своим людям выдал спецодежду: к ним пришла трудовая инспекция и оштрафовала на 200 тыс. руб. — «бумажка (справка) какая-то не такая».

Административное давление и несоразмерные штрафы заставляют предпринимателей уходить в тень. Это доказанный факт: если ты серый, тебя никто не трогает. Как только ты платишь налоги, приходят все кому не лень.

KPI надзорных ведомств — это вообще моя любимая тема. На что сейчас он направлен? Можно посмотреть, это открытая информация на сайте ведомств. Роспотребнадзор: KPI направлен на выявленные нарушения.

То есть люди получают бонус с суммы собранных штрафов. То есть это просто доходная статья бюджета. Либо давайте признаемся в этом честно, либо давайте завтра сделаем всего одну вещь с контролем и надзором.

Нам нужно изменить KPI людей, которые проверяют, всего на две вещи: обучение для бизнеса и чтобы у нас ничего нигде не горело. В прошлом году количество проверок было минимальным — мораторий сработал. Но почему-то ничего не горело и никто не травился. То есть связей проверок с инцидентами нет вообще. Значит, есть ведомства, которые собирают неналоговые платежи. Давайте они будут получать деньги за обучение предпринимателей: как огнетушитель включать, что надо повесить, как сделать так, чтобы кого-нибудь не отравить. Предприниматели воспримут это с благодарностью.

Второе, за что нужно премировать, — за отсутствие нарушений на территории. Если никто не сгорел, значит, система отлично работает. А если система работает на то, чтобы денег собрать, это другой вопрос, но давайте честно тогда.

Суммы штрафов несоразмерны нарушениям, а самое главное, прибыли бизнеса.

В Москве чудовищные вещи творились в этом году, при всем моем уважении и глубокой признательности к мэру за то, что московский бизнес выжил, но суммы штрафов превышают прибыль у людей за месяц-два. Когда к тебе приходит человек с ненадетой маской и тебя потом штрафуют на 300 тыс. руб. — это несоразмерность какая-то.

Кто же придумывает эти 300 тыс. руб.? Если у человека годовой доход 190 млн руб., ему реально кажется, что 300 тыс. руб. — это вообще не вопрос, он собаке корм покупает на эти деньги. Поэтому, когда они все это вносят в КоАП, им на самом деле нормально: сытый голодного не разумеет.

Нет мотивации роста: переход от малого [бизнеса] в средний — тупиковый. У нас 16 тыс. средних предприятий, и это ничто, ноль. Потому что, когда ты становишься заметным, к тебе приходят, начинают проверять, как только ты переходишь на НДС, то становишься минусовым. Сколько лет мы об этом говорим, это есть в каждом докладе — ничего не сдвигается с места.

Критерий МСП. Слава богу, услышали, что критерий отнесения к МСП, например, у ИТ-компаний и у гостиниц и ресторанов — разные. В небольшой гостинице работает 100-200 человек, и оборот может быть таким же, как у компании с пятью людьми — отрасли разные.

Поэтому точно нужен отраслевой подход, в том числе и в налоговой системе. Ее так продырявили, что разрыв среди налоговых платежей компаний в одной отрасли — от 4% до 46%. Объясните, пожалуйста, как в этой штуке конкуренцию выдерживать? Когда рядом у тебя тот, кто платит 4%, а ты — 46%?

Я занимаюсь пищевым производством, покупаю сахар, муку, ягоды за 10% [НДС], добавляю душу кондитера и получаю в продаже 20%? Кто это придумал? Должно быть либо 10% там и там, либо 20%, но ровно. И давайте в каждой отрасли сделаем налоговый режим, при котором человек может работать эффективно. Он должен зарабатывать прибыль, чтобы ее инвестировать. Чтобы страна развивалась. Раз уж он здесь деньги вкладывает, раз уж еще не уехал, несмотря на то что думает об этом каждую пятницу.

У нас тотальный кризис доверия власти и бизнеса, и из этого исходят очень многие проблемы. Вы на нас плюете и по-отечески говорите с нами как с немного убогими: «Мы знаем, что тебе надо», а мы вас ненавидим. И это плохо для всех: для вас, для нас, для страны. Мы можем поговорить, поругаться, покивать головой — ничего не меняется.

Это два разных мира. До тех пор, пока это доверие не будет выстроено: неизменность правового регулирования, стабильность правил игры — чтобы их хотя бы на 10 лет закрепили, не надо ничего менять. Ни в лучшую сторону, ни в худшую. Просто остановитесь, не осчастливливайте нас. Мы не успеваем читать то, что вы пишете.

Нам нужны очевидные, быстрые и точечные решения, позволяющие снять проблемы, мешающие людям заниматься своим делом:

Запретить банкам вмешиваться в дела бизнеса. Банки — это отдельный бизнес, они не могут блокировать тебе счета, списывать с тебя [комиссии], как только им что-то не понравилось. Запретить блокировать счета: пять лет бьемся со 115 ФЗ — с места не сдвигается проблема.

Убрать допросы из функционала налоговой. Сотрудника вызывают, лампой в лицо светят. Хотя в ФНС работает сейчас уже очень высокоэффективная команда, давайте обратим ее лицом к бизнесу — это можно сделать. Там очень сильные люди и они на самом деле готовы помогать, нужно просто немного показатели подправить, потому что показатели там сейчас — эффективность налоговой проверки. Собственно, все так же, как с Роспотребнадзором: если пришел, надо обязательно что-то забрать, иначе скажут, что взяточник.

Верифицировать все принимаемые законы с бизнесом. Не с «Опорой России», а с бизнесом. Большие деловые объединения тоже потихоньку превращаются в чиновников. Нам важно, чтобы это было верифицировано на уровне отраслевых сообществ: это люди, которые сталкиваются с проблемами каждый день. Если отрасль сказала: ок, так будет работать, значит, так и будет. Если сказали: «Нет, вы не предусмотрели первое, второе и третье» — надо доделывать, пока не будет верифицировано. А не принимать закон и потом говорить: «Ой, не учли. В следующем году приходите».

Налоги. Отраслевой подход к установлению налоговых ставок. Единый отчет по налогам. Налоги на зарплату должны исходить из того, что чем больше ты создаешь рабочих мест, тем меньше должен быть налог на одно рабочее место. Не больше, как сейчас: если у тебя работает 250 человек — будешь платить 19%, работает 251 человек — будешь платить 30%. Где логика, если мы за занятость боремся? Должно быть не больше 15%, это максимум, который может потянуть бизнес.

Субсидирование хотелок государства. Все, что придумано государством: маркировки и так далее — должно быть за счет государства.

В целом хотелось бы еще, чтобы все-таки имидж предпринимателей был не про жуликов, жадин и нахлобучить, а про то, что это уважаемая профессия. Во всем мире. И конечно, я хочу, чтобы предприниматель не сидел в СИЗО. Даже если он виноват, то может находиться под домашним арестом.