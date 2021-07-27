Новые штаммы коронавируса борются за субстрат — тех, кто не привит, — Константин Северинов

Специалист в области молекулярной биологии — о том, почему заболевают после вакцинации, защитит ли Спутник V от штамма «Дельта» и можно ли стать бесплодным из-за прививки.

Константин Северинов, профессор Ратгерского университета (Нью-Джерси, США), профессор Сколковского института науки и технологий, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Институте биологии гена РАН, ответил на самые острые вопросы, связанные с возникновением новых штаммов коронавируса и вакцинацией.

— Начнем с третьей волны. До трех умеют считать почти все, даже руководители министерств здравоохранения федерального и регионального уровней. Если вы посмотрите на количество заболевающих каждый день, начиная с марта 2020 г., то действительно увидите три волны. Три пика, между которыми есть некое благостное тихое состояние. Первый был в апреле-мае 2020 г., потом осенью и в начале зимы 2020–2021 гг. и третий сейчас. Да, третья волна есть. И есть все шансы, что количество заболевающих каждый день превысит максимальные показатели декабря.

Количество заболевающих зависит от ряда параметров. С одной стороны, от того, как люди соблюдают меры социального дистанцирования, насколько жестко власти контролируют выполнение этих мер, сколько людей вакцинировано или переболело. Наконец, это зависит от свойств вируса. Это далеко не полный список.

Я говорю об этом, чтобы пояснить: все математические модели, которые принимаются для расчета будущей четвертой волны (а она неизбежна), неточны.

Есть важный параметр: сколько человек может заразить заболевший, пока не умрет или не выздоровеет. Если каждый зараженный заражает меньше одного человека, эпидемия затухает сама по себе. Если он заражает большее количество людей, эпидемический процесс будет развиваться во времени, число заражаемых будет ежедневно расти.

О новых штаммах

— Новые эпидемиологически значимые варианты коронавируса возникают за счет мутаций, которые происходят случайным образом в геноме исходного коронавируса, увеличивая его заразность. Фактически это означает, что новые варианты успевают заразить в два-три-четыре, даже в пять раз больше людей, чем исходный уханьский вариант.

Это происходит по понятным причинам. Вирус — это конверт с генетической информацией в белковой оболочке. Он заражает нас, связываясь с нашими клетками, как ключ с замком. Он впрыскивает в наши клетки свою генетическую информацию, далее на божий свет производится множество новых вирусов. Зараженный человек содержит в себе миллиарды зараженных вирусом клеток. В итоге десятки и сотни миллионов вирусов выходят наружу.

Новые вирусы происходят за счет копирования генетической информации исходного вируса. Копирование генетической информации — как переписывание текста. Представьте себе, что нерадивый школьник переписывает скучную книжку. Очевидно, будут опечатки и ошибки. Они будут возникать случайным образом.

Варианты вируса возникают всегда. Всегда создается масса ошибочных (относительно исходного вируса) вариантов. Большинство из них обладает такими же свойствами, как исходный, или худшими.

Некоторые варианты лучше приспособлены к условиям существования здесь и сейчас. Например, заражают людей быстрее, чем исходный, поскольку связываются с нашими клетками эффективнее.

Бета-коронавирус (betaCoV), дельта-коронавирус (deltaCoV), гамма-коронавирус (gammaCoV) или, как их называют, южноафриканский, индийский и бразильский варианты быстрее связываются с нашими клетками, поэтому более заразны. За единицу времени фиксированное количество таких вирусов заразит большее количество людей. В результате идет дарвиновский процесс конкуренции вирусов за субстрат, которым являемся мы с вами, если мы не привиты. В итоге побеждает тот, кто сильнее заражает, например, deltaCoV.

В России это и произошло: в конце апреля была благодать, нам говорили, что заражается по 8–9 тыс. чел в день, и это хорошо. А к началу июня заражаемость пошла вверх. И оказалось, что 80% зараженных заражены deltaCoV. Это означает, что в мае потихонечку происходило вытеснение исходного варианта более заразным.

О заболеваемости после вакцинации

— Посмотрите испытания третьей фазы нашей единственно работающей вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V). Спутник — двухкомпонентная вакцина. Второй компонент вводится через 21 день после первого. Результаты клинических испытаний показали, что люди, уколовшиеся первым компонентом, в течение двух-трех недель заражаются так же эффективно, как и получившие плацебо. Защита формируется к моменту второй прививки. После второй прививки (ее еще называют бустерной) уровень защиты от вируса увеличивается. Нельзя сказать, что это увеличение очень выражено, скорее речь идет об увеличении срока защиты.

Из этого следует, что у людей, которые сейчас судорожно прививаются, чтобы заселиться в гостиницу в Краснодаре, устойчивость к вирусу (неспособность им заразиться) возникнет только через три недели.

К сожалению, у большинства привившихся возникает чувство ложной безопасности. Это приводит к изменению поведенческих паттернов, люди меньше «берегутся» и вероятность заражения коронавирусом повышается. В итоге может возникнуть пагубная с точки зрения пиара вакцинации ситуация, когда количество зараженных среди привитых первым компонентом будет выше, чем среди тех, кто не привился, но соблюдает меры безопасности.

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Можно ли заболеть коронавирусом из-за прививки

— Если речь идет о Спутнике, вы не можете заразиться коронавирусом, потому что эта вакцина сделана на основе вируса, но не коронавируса. Что касается ЭпиВакКороны, есть вопросы, работает ли эта вакцина в принципе, но заразиться от нее вы тоже не можете, поскольку она вообще не содержит никакого генетического материала.

КовиВак сделан на основе реального коронавируса, который был уничтожен, то есть утратил жизнеспособность в результате обработки химическими реагентами. Препарат проверяется на предмет отсутствия в нем инфекционного вируса.

А теперь вся правда: вакцины, сделанные на платформах типа КовиВака, на ранних стадиях своего развития иногда приводили к побочным результатам в виде заражения той самой болезнью, от которой должны были спасать. Потому что инфекционный агент вируса, например, полиомиелита, в ходе технологического процесса и отсутствия надлежащего контроля качества не терял полностью инфекционность.

Может ли вакцина вызвать бесплодие?

— Это «городские легенды». Многие вещи, о которых говорят антивакцинаторы, основаны на статьях, которые действительно были опубликованы, а потом были отозваны. Недавний пример — статья, в которой утверждалось, что, согласно анализу данных, собранных в Израиле, процент спасенных благодаря вакцине жизней сравним с процентом потерянных из-за вакцины жизней. Странная была статья. Грубо говоря, смысл сводился к следующему: сколько жизней вы спасаете, используя вакцину, примерно столько же теряете от «побочек».

Оказалось, это вранье. Но подобные тексты становятся общественным достоянием и могут быть кем-то использованы в своих целях.

По поводу бесплодия я предлагаю апеллировать к рациональному началу, которое есть внутри каждого из нас. Спутник получил широкое распространение с декабря 2020 г. Сейчас июль, то есть прошло восемь месяцев. Чтобы утверждать, что эта вакцина вызывает бесплодие, надо найти привитые пары или чтобы в паре был привит хотя бы один из партнеров, и констатировать, что, начиная с декабря, они не сходили с супружеского ложа, но так и не достигли беременности. При этом отрицательный результат должен быть статистически достоверным. Кроме того, надо найти такую же группу пар, которые не прививались, но занимались тем же самым, и сейчас ждут детей.

Такого рода анализа не проводилось. Значит, утверждение, что Спутник приводит к бесплодию, ни на чем не основано.

Может ли вакцина вызвать ADE — антителозависимое усиление инфекции?

— Есть разные вирусы, их очень много. Это своего рода генетические программы. Как компьютерные вирусы «пасутся» в компьютерах, так реальные вирусы — на клетках и организмах типа нас с вами. Они по-разному устроены. Коронавирусы отличаются от аденовирусов, а вирусы, вызывающие лихорадку денге, от вирусов, вызывающих полиомиелит. Был прецедент, когда вакцина, разработанная французской компанией от лихорадки денге, вызывала эффект ADE. то есть у некоторых людей после прививки болезнь протекала тяжелее, чем у непривитых. Это выяснилось в результате клинических испытаний на Филиппинах. Вакцина была снята с производства.

Резюме: эффект ADE возможен. Но не в случае вакцинации Спутником. Поскольку мы бы его уже зафиксировали. Как и с другими вакцинами от коронавируса — AstraZeneca, Pfizer, Moderna и пр.

В целом, если опереться на результаты клинических испытаний Спутника, когда было вакцинировано 14 тыс. чел. и еще 4 тыс. получили плацебо, мы увидим, что в ходе двухмесячного наблюдения у привитых не было выявлено ни одного серьезного побочного эффекта.

Почему раньше говорили, что иммунитет после вакцины будет долгим, а теперь, что необходимо ревакцинироваться?

— Всегда полезно думать, откуда возникает то или иное утверждение. Когда кому-то обещают пожизненный иммунитет, стоит задуматься, на чем основано это утверждение. Оно может быть основано на том, что кто-то «укололся», а потом прожил всю жизнь, ни разу не заболев. Пандемии COVID-19 чуть больше полутора лет. Следовательно, делать подобные утверждения по поводу вакцинации нельзя. То, что по телевизору и с высоких трибун врут, — так они всегда врут, в этом их некая функция.

О защите вакцинированных от новых штаммов

— Мы не знаем, как будет эволюционировать вирус. Возможно ли, что, эволюционируя, он будет уходить из-под действия существующих вакцин? Да, это возможно. Пока есть данные, что он менее эффективно нейтрализуется антителами, выработанными на вакцины первого поколения. Но при этом он все равно нейтрализуется. И привитый человек с точки зрения нового вируса все равно менее лакомая мишень, чем непривитый.

О роли всеобщей вакцинации

— Непривитые люди являются основным источником новых вирусов. И вообще новые вирусы в основном возникают у непривитых. В этой смысле масса непривитых людей нам всем оказывают очень плохую услугу. Когда вирус размножается, в нем могут случайным образом возникать новые варианты. Они тестируются на приспособляемость, а потом выходят на широкую арену и, в частности, заражают привитых и переболевших. Пока все данные показывают, что это с непривитыми это происходит не в разы, а в десятки раз более эффективно, чем в случае с привитыми.

Если бы все были привиты, пандемия остановилась бы. Возвращаясь к началу повествования: если один человек заражает меньше одного, а затем умирает или выздоравливает, эпидемия останавливается.

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О том, подсядет ли человечество на иглу из-за коронавируса

— Никто не сказал, что сейчас вакцины не работают. Чтобы утверждать подобное, надо привить всех, а потом посмотреть, что произойдет. В нашей стране, где 85% людей непривиты, предполагать, что придется прививаться всегда, как минимум странно. Вы, товарищи, еще не укололись, но уже рассуждаете на эту тему.

Вообще, реальность, что надо прививаться много раз, уже наступила. Например, диабетики постоянно колют инсулин, произведенный в результате генных модификаций. Их жизнь зависит от этого. И что теперь? Люди, позитивные к вирусу иммунодефицита, постоянно потребляют противовирусные препараты, и спокойно живут — посмотрите на Антона Красовского или Павла Лобкова.

Если окажется, что этот коронавирус «уходит» от существующих вакцин, но имеющиеся платформенные решения позволяют нам его контролировать, значит ли это, что мы должны обидеться на вселенную, прекратить вакцинироваться вообще и смотреть, как тысячи людей в нашей стране, которые могли бы жить, умирают? Ну, не знаю...

Смотрите полную версию интервью на youtube-канале Майкла Наки.