Кто заплатит за QR-код? Титов призвал региональные власти относиться к бизнесу адекватно

«Толпа пассажиров в транспорте неконтролируемо распространяет вирус. Ограничение работы фитнес-центров вряд ли внесет вклад в борьбу с пандемией». Бизнес-омбудсмен обратился к главам регионов.

Власти регионов не должны злоупотреблять вводом QR-кодов, а если вводят ограничения — добавить к ним адекватные меры поддержки местного бизнеса, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Отдельно он высказался о представителях фитнес-индустрии, передает ТАСС:

Мы убеждены, [что] ключевая мера борьбы с вирусом — это соблюдение мер предосторожности, но без закрытия предприятий. Когда толпа пассажиров в транспорте неконтролируемо распространяет вирус, ограничение работы фитнес-центров вряд ли внесет серьезный вклад в борьбу с пандемией. Фитнес-клубы работали восемь месяцев и роста заболеваемости не было. Сейчас осенью рост заболеваемости вызван не ими.

Титов добавил, что разделяет беспокойство представителей фитнес-индустрии и «будет отстаивать их интересы, как и всего бизнеса в каждом регионе, где вводятся новые ограничения».

В октябре в 13 регионах РФ вступят в силу постановления, устанавливающие доступ в фитнес-клубы по QR-кодам. От этого каждый отдельно взятый регион может понести потери в размере от 25 млн до 200 млн рублей в зависимости от объема рынка. Клубы могут потерять до 80-90 процентов доходов. Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предложила заменить систему QR-кодов альтернативными ограничительными мерами.

Альтернативой доступа по QR-кодам может стать максимально возможная вакцинация граждан, в том числе 80–100-процентная вакцинация сотрудников, организация пунктов вакцинации на территории клубов, установка ограничений по загрузке, сокращение длительности программ, скидки и бонусы для привившихся посетителей, — считают в АОФИ.

Титов также рассказал, к каким последствиям привело введение в Москве и Санкт-Петербурге QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Там катастрофически упала посещаемость, многие точки общепита закрылись и не смогли вернуться к работе после отмены ограничений.

По нашим оценкам, приблизительно на 30% общепит в Санкт-Петербурге сократился за это время. Тенденция в крупных городах у всех [одинаковая], в Москве то же самое, — добавил омбудсмен (цитата по агентству «Прайм»).

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