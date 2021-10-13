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Куйвашева услышали. Заброшенная больница в Зеленой роще больше не памятник архитектуры

здание заброшенной больницы
здание заброшенной больницы. Иллюстрация: ural-n.ru

Здание 1930-х годов постройки, давно заброшенное и находящееся в ужасном состоянии, вероятно, встроят в новый парк. Ранее из-за статуса, присвоенного Минкультом, с больницей ничего не могли сделать.

#ГОРОД#ИСТОРИЯ#НОВОСТИ

Из реестра архитектурных памятников исключили заброшенную больницу, расположенную в Зеленой роще Екатеринбурга.

Здание было возведено в 1932 г. Согласно акту историко-культурной экспертизы, опубликованному на сайте министерства культуры РФ, оно потеряло многие архитектурные элементы и стены, облицовка сильно повреждена, а общее состояние неудовлетворительное.

По причине практически полной зарощенности прилегающей территории многолетними высокими деревьями и кустарником объект утратил свою градостроительную ценность как памятник архитектуры эпохи ранней советской «неоклассики», — сказано в документе. 

Помещения больницы, констатировали эксперты, находятся в аварийном и предаварийном состоянии, внутри здания нет перегородок, перекрытия сильно повреждены. Так как здание очень давно не используется, в нем демонтированы системы теплоснабжения, приточно-вытяжной вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения.

Напомним, в августе этого года стало известно, что рядом с Зеленой рощей решено обустроить новый парк, на это будут направлены частные инвестиции. Планировалось, что парк объединит заброшенную больницу скорой медицинской помощи в Зеленой роще, Академию единоборств РМК, КРК «Уралец» и территорию Ново-Тихвинского монастыря. Проект разработает немецкое архитектурное бюро GMP

Ранее DK.RU рассказывал о том, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев во время «Иннопрома» передал премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором просит лишить охранного статуса здание заброшенной больницы в Зеленой роще. Из-за того, что это объект культурного наследия, сложно найти инвестора на его реконструкцию.

Здание больницы власти безуспешно пытались пристроить в частные руки несколько раз, за 400 млн руб. и 229,8 млн. руб. В комплекте со зданием отходит участок земли площадью 3,3 га. Однако победителю торгов необходимо было разработать документацию по восстановлению памятника конструктивизма. Желающих не нашлось. 

Автор: Александра Клименко
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