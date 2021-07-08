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Вопрос с заброшенной больницей в Зеленой роще будет решаться на федеральном уровне

Вопрос с заброшенной больницей в Зеленой роще будет решаться на федеральном уровне
Иллюстрация: ЕАН

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев во время «Иннопрома» передал премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором просит лишить здание охранного статуса.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#ИСТОРИЯ#НОВОСТИ

Сейчас больница входит в реестр объектов культурного наследия. Это существенно ограничивает возможности реконструкции, пишет ЕАН.

Изменение статуса позволит создать на этом месте многофункциональный медицинский центр на принципах государственного-частного партнерства, — пояснила агентству пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина.

Отметим, что здание больницы власти безуспешно пытались пристроить в частные руки несколько раз. Как писал DK.RU, сначала объект культурного наследия площадью 5,2 тыс. кв. м, выстроенный в 1932 г., предлагали за 400 млн руб. Затем пытались продать с дисконтом за 229,8 млн. В комплекте со зданием отходит участок земли площадью 3,3 га. Однако победителю торгов необходимо было разработать документацию по восстановлению памятника конструктивизма — его необходимо восстановить. Желающих купить заброшенную больницу не нашлось. 

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Зимой 2019 г. концепцию реконструкции разрушающегося памятника подготовило архитектурное бюро OSA. Сообщалось, что архитекторы работали по заказу неопределенной группы частных лиц и планировали отдать свои наработки для утверждения в администрацию города и областной Минстрой. Один из проектов предполагал реконструкцию объекта культурного наследия и строительство на соседних участках высотного здания и урбан-вилл — невысоких одноподъездных домов.

О заброшенной больнице сложили много городских легенд, здание несколько раз горело, а в 2011 г. стало основой для одной из самых известных стрит-арт акций Екатеринбурга: городской художник Тима Радя открытым огнем «нарисовал» огромные портреты героев Великой отечественной войны. Позже больницу, принадлежавшую Министерству обороны РФ, безвозмездно передали Свердловской области.

По данным открытых источников, больница в Зеленой роще была построена в стиле конструктивизма, авангарда и неоклассики, и в советское время считалась одной из лучших больниц страны. В 70-е гг. была объединена со станцией скорой помощи. В 90-е гг. здание обветшало, и в 2000 г. больницу решили расформировать, а само здание — закрыть на ремонт, который, правда, так и не провели. 

В Екатеринбурге есть успешные примеры, когда властям удалось пристроить памятники в руки бизнеса. В частности, исторический госпиталь на ВИЗ-бульваре мэрия Екатеринбурга продала за символическую сумму в 1 руб. Группе «Синара». После реконструкции, которая обошлась промышленникам в 2 млрд руб., здесь открылся выставочный центр.

 

Автор: Инна Вейн
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