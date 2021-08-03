Рядом с Зеленой рощей и заброшенной больницей появится новый парк

Зеленую зону в границах Зеленой рощи, улиц 8 Марта, Большакова и Шейнкмана будут обустраивать за счет частных инвестиций. Проект профинансируют учредители Фонда святой Екатерины.

Новый парк объединит заброшенную больницу скорой медицинской помощи в Зеленой роще, Академию единоборств РМК, КРК «Уралец» и территорию Ново-Тихвинского монастыря. Проект разработает немецкое архитектурное бюро GMP. Ранее по проектам этого бюро были построены объекты в Краснодаре — два стадиона, детская академия и популярный парк «Краснодар», больше известный как парк Галицкого.

Профинансируют проект учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский.

Сейчас идут переговоры с немецким архитектурным бюро GMP, итогом которых станет первичное техническое задание и договор на проектирование. У компании колоссальный опыт в уникальном строительстве по всему миру — все эти компетенции применят в Екатеринбурге, — цитирует директора Фонда Александра Андреева ЕАН.

По словам представителей Фонда, немецкие архитекторы уже приезжали в Екатеринбург с техническим визитом.

Ранее DK.RU рассказывал о том, что глава Свердловской области Евгений Куйвашев во время «Иннопрома» передал премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо, в котором просит лишить охранного статуса здание заброшенной больницы в Зеленой роще. Из-за того, что это объект культурного наследия, сложно найти инвестора на его реконструкцию.

Отметим, что здание больницы власти безуспешно пытались пристроить в частные руки несколько раз. Как писал DK.RU, сначала объект культурного наследия площадью 5,2 тыс. кв. м, выстроенный в 1932 г., предлагали за 400 млн руб. Затем пытались продать с дисконтом за 229,8 млн. В комплекте со зданием отходит участок земли площадью 3,3 га. Однако победителю торгов необходимо было разработать документацию по восстановлению памятника конструктивизма. Желающих купить заброшенную больницу не нашлось.

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Зимой 2019 г. концепцию реконструкции разрушающегося памятника подготовило архитектурное бюро OSA. Сообщалось, что архитекторы работали по заказу неопределенной группы частных лиц и планировали отдать свои наработки для утверждения в администрацию города и областной Минстрой. Один из проектов предполагал реконструкцию объекта культурного наследия и строительство на соседних участках высотного здания и урбан-вилл — невысоких одноподъездных домов.

Сейчас же планируется восстановить больницу и использовать ее по назначению: Фонд святой Екатерины намерен построить там современный госпиталь на условиях государственно-частного партнерства, на это дается пять лет.