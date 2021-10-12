В Свердловской области готовят к запуску еще одно крупное производство сыра

Ирбитский молочный завод планирует увеличить выпуск сыра с 1,5 до 10 тонн сыра в сутки, а также производить сухую сыворотку для отечественных оптовиков. Собственники готовят проект нового предприятия.

В Ирбите планируется построить завод, на котором будут изготавливаться твердые сыры и сухая сыворотка. Госэкспертиза уже рассмотрела проектную документацию нового предприятия и результаты инженерных изысканий и дала положительное заключение: информация об этом есть на портале Единого государственного реестра заключений.

Общая площадь нового производства составит 272,4 тыс. кв. м. На участке будут размещены трехэтажный производственный корпус (23 тыс. кв. м), четырехэтажный административно-бытовой комплекс (3,6 тыс. кв. м), здание гаража-мастерской (1,1 тыс. кв. м). Остальную территорию займут логистические развязки. Поставщиком оборудования может стать компания из Австрии. Продукция будет выпускаться под брендом АО «Ирбитский молочный завод». Помимо собственно сыров на новом заводе предполагается наладить выпуск сухой сыворотки

Суть проекта — организация современного пищевого производства, предполагающего выпуск сыров, упаковку и нарезку сырной продукции, выпуск и упаковку сухой деминерализованной сыворотки, — говорится в описании проекта.

На первом этапе цех сухой сыворотки будет перерабатывать до 100 тонн сырья в сутки, в последующем планируется увеличить мощность до 200 тонн. На предприятии рассчитывают, что после выхода завода на проектную мощность спрос на сухую сыворотку составит 1,3 т в год, потребителями станут оптовые компании.

По предварительным оценкам, инвестиции в новое предприятие могут составить до 5 млрд руб., сообщает «Ъ-Урал». На сегодня годовая реализация Ирбитского молочного завода составляет 8,6 млрд руб. После запуска нового завода и выхода его на проектную мощность показатель увеличится до 13 млрд руб.

Окончательного решения о строительстве завода собственники пока не приняли.

Та программа финансово-хозяйственной деятельности, которая утверждена собственником на 2021 год, предусматривает разработку проектной документации нового завода. Далее собственник будет принимать решение о строительстве исходя из экономических показателей, — приводит «Ъ-Урал» слова генерального директора АО «Ирбитский молочный завод» Сергея Суетина.

Ирбитский молочный завод производит собственно молоко, а также различную молочную продукцию: кефир, йогурты, масло, мороженое, сыры и проч. В сутки здесь перерабатывается 550 т молока и выпускается 300 т продукции. Предприятие на 100% принадлежит министерству по управлению госимуществом Свердловской области. Как ранее рассказывал DK.RU, завод был включен в список госпредприятий, которые власти рассчитывали передать в частные руки в 2021 г. Однако в июне губернатор Евгений Куйвашев исключил молзавод из плана приватизации.

Я вижу обеспокоенность работников, а штат у завода — около 1700 человек, это крупнейшее предприятие на востоке региона. И понимаю тревогу местных фермеров, которые поставляют сюда сырье. Сейчас, в период выхода из кризиса, не до подобных перемен. Нужно обеспечить стабильную работу, а уже потом думать о дальнейших шагах. За прошлый год Ирбитский молзавод закупил 197 тыс. тонн молока. Кроме того, завод ежегодно направляет не менее 400 млн руб. сельхозпроизводителям на посевную. Вся эта работа будет продолжена, — пояснил тогда свое решение глава региона.

Отметим, о своих «сырных» планах Ирбитский молзавод заявлял и раньше. Еще в 2014 г. региональное министерство АПК и австрийская компания Bertsch подписали протокол о намерениях, предусматривающий строительство такого предприятия. Но пока нового завода так и не появилось — в том числе из-за недостатка финансирования.

Между тем производство сыров активно развивается в Свердловской области. С 2014 г., когда в силу вступили санкции против России, запрещающие ввоз молочных продуктов, под Екатеринбургом открылось несколько сыроварен. Как рассказывал DK.RU, в Малых Брусянах работает «Соболев сыр», в районе Богдановича и Сухого Лога — «Долина коз» и «Деревня сыроваров», под Режом — «Режано». Активно продвигается на рынке и представлена в торговых сетях «Таватуйская сыроварня», а также сыры ресторатора Александра Спирина Fratteli Spirini и ряд других.

Самый крупный производитель сыров, запустивший производство после 2014 г., — компания УГМК-Агро. О своих планах вложить 9 млн евро в производство твердых сыров также заявлял Анатолий Павлов, гендиректор завода «Пневмостроймашина» и экс-депутат областного заксобрания, писал DK.RU.