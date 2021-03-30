Теперь и пармезан. Под Екатеринбургом запустят еще одну сыроварню

Анатолий Павлов, гендиректор завода «Пневмостроймашина» и экс-депутат областного заксобрания, вложит 9 млн евро (около 800 млн руб). в производство сыра.

Новое предприятие откроется в поселке Верхнее Дуброво и будет называться Grande Re, что в переводе с итальянского означает «Великий король». Здесь будут выпускать сливочное масло и 30 видов сыров, основной объем придется на пармезан, пишет РБК Екатеринбург.

Анатолий Павлов реализует проект на собственные средства. Из 9 млн евро на закупку оборудования ушло 3,5 млн, остальное — расходы на выкуп земельного участка и строительство цеха площадью 4 тыс. кв. м. Строительные работы уже ведутся, закончить их и запустить производство планируют осенью 2021 г. На предприятии будет работать 20 человек, в том числе сыровары из-за рубежа.

Следить за соблюдением технологии будет Умберто Зизза — он владел в Италии молочной фабрикой Opere di Latte, но я его уговорил работать в России. Он согласился. Продал свой завод и приехал на Урал. Сейчас отстраивает производство у нас, учит наших, — приводит слова Анатолия Павлова агентство.

По его словам, на производство нужны еще два сыровара. Один также согласился приехать из Италии, но из-за коронавирусных ограничений пока сделать этого не может.

Для Умберто я сделал рабочую визу через наш МИД, второму пока не могу, – уточнил Анатолий Павлов.

С сырьем для производства сыров и сливочного масла вопрос закрыт: его будут поставлять с фермы «Некрасово», которая также принадлежит семье Павлова. В сутки на ферме производят 60-70 тонн молока, мощность нового завода — около 30 тонн.

Для поставки молока на новый завод ферма выполнит специальную экологическую программу.

Силосом коров кормить нельзя, только зеленой массой, чтобы не попали определенные микробы. Это будет настоящий сыр без добавок. Мы купили лабораторию в Италии, чтобы следить за качеством продукции. Сам завод строится полностью по итальянской технологии с их оборудованием — роботы будут сыр переворачивать, — рассказал бизнесмен.

Производство сыров активно развивается в Свердловской области. С 2014 г., когда в силу вступили санкции против России, запрещающие ввоз молочных продуктов, под Екатеринбургом открылось несколько сыроварен. Как рассказывал DK.RU, в Малых Брусянах работает «Соболев сыр», в районе Богдановича и Сухого Лога — «Долина коз» и «Деревня сыроваров», под Режом — «Режано». Активно продвигается на рынке и представлена в торговых сетях «Таватуйская сыроварня», а также сыры ресторатора Александра Спирина Fratteli Spirini и ряд других. Самый крупный производитель сыров, звпустиших производство после 2014 г., — компания УГМК-Агро.

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