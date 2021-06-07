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Евгений Куйвашев передумал продавать Ирбитский молочный завод

Евгений Куйвашев передумал продавать Ирбитский молочный завод
Иллюстрация: страница Ирбитского молочного завода в VK

Губернатор Свердловской области исключил Ирбитский молочный завод из плана приватизации на 2021 г. Глава региона объяснил, что сейчас не лучшее время для продажи.

#ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

В 2021 г. планировалась продажа акций нескольких компаний, относящихся к государственной собственности Свердловской области, среди них: ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», ОАО «Птицефабрика «Свердловская», АО «Ирбитский молочный завод. Основными претендентами на покупку последнего являлись предприниматели Андрей Козицын  генеральный директор Уральской горно-металлургической компании и Сергей Майзель — владелец компании «Молочный Кит».

Губернатор Евгений Куйвашев и замгубернатора Сергей Зырянов проанализировали ситуацию и отложили переход крупного молочного завода в частные руки. «Ирбитский завод выкупает молоко у многих сельхозпроизводителей. Если мы отдадим предприятие частному инвестору, цепочка может нарушиться: не факт, что новый собственник захочет скупать молоко у свердловских производителей», — рассказал Сергей Зырянов. Глава Свердловской области объяснил решение по заводу на своей странице в Instagram.

Я вижу обеспокоенность работников, а штат у завода — около 1700 человек, это крупнейшее предприятие на востоке региона. И понимаю тревогу местных фермеров, которые поставляют сюда сырье. Сейчас, в период выхода из кризиса, не до подобных перемен. Нужно обеспечить стабильную работу, а уже потом думать о дальнейших шагах. За прошлый год Ирбитский молзавод закупил 197 тыс. тонн молока. Кроме того, завод ежегодно направляет не менее 400 млн руб. сельхозпроизводителям на посевную. Вся эта работа будет продолжена, — рассказал губернатор.

Ранее DK.RU пообщался с Юрием Окуневым, предпринимателем, который построил крупный молочный завод, вложив в него 1 млрд руб. Глава «Талицких молочных ферм» считает: несмотря на то, что за Ирбитским молочным заводом стоит правительство, это успешное предприятие, которому удается расти на 20% в год, перерабатывая 500 тонн молока в сутки. 

Удивительным образом это единственный государственный молочный завод на территории России, причем очень успешный. Это, конечно, во многом заслуга двух директоров — прошлого Евгения Пильщикова и нынешнего — Сергея Суетина — я считаю, они молодцы. И я в шоке, что государственным заводом можно управлять на таком хорошем уровне, — заявил Юрий Окунев.

Между тем свердловские власти стали предпринимать конкретные действия, чтобы местным производителям стало проще сбывать свою продукцию. Уже несколько месяцев губернатор ведет переговоры с торговыми сетями о месте на полке для свердловских компаний. На прошлой неделе стало известно, что удалось договориться с сетью «Магнит»: сейчас около 160 предприятий из Свердловской области реализуют свою продукцию через «Магнит», Куйвашев надеется, что это число вырастет.

Автор: Владимир Грибанов
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