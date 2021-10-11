«В фитнесе 3% населения. Разоряя нас за счёт этих ничтожных процентов, победим пандемию?»

«Может, для начала посоветоваться с бизнесом и общественностью? А губернатор мог бы еженедельно отчитываться о принятых мерах. Это объединяло бы людей перед лицом пандемии, а не злило их».

1 октября в ряде регионов РФ ввели обязательную вакцинацию: должны быть привиты граждане старше 18 лет, занятые в сферах образования и обслуживания, а также государственные и муниципальные служащие. К сфере обслуживания отнесли торговые предприятия, общепит, клиентские подразделения финансовых организаций, гостиничный бизнес, бытовые услуги и развлечения (кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры и т.п.).

Владелец сети фитнес-клубов Bright Fit Алексей Романов рассказал DK.RU, что в этом решении не так и что можно сделать, чтобы пережить очередную волну пандемии без ненужных жертв среди людей и бизнесов.

— Буквально всю последнюю неделю в сфере услуг напряжение. Если говорить про мою отрасль, то фитнес-клубы только оправились от первых ударов прошлого года, но волны пандемии не спадают. В частности, все обсуждают введение QR-кодов. Считаю правильным высказаться о ситуации с пандемией и мерами борьбы, которые власти принимают.

Для начала начнём с утверждения, что работа чиновников и всех, кто облечён властью, крайне ответственна. От решений властей зависят судьбы сотен тысяч людей. Именно поэтому их нужно принимать максимально взвешенно и учитывать при их вынесении аргументы специалистов. Именно такой подход выделяет наиболее компетентных чиновников.

Что мы видим с ситуацией с пандемией у нас в регионе, да и, признаться, в большинстве регионов.

В июне пошумели насчет вакцинации, но ближе к сентябрю успокоились. Не видно масштабных программ по поддержке вакцинации, не видно, чтобы контролировали требования Роспотребнадзора в ТЦ, общественном транспорте, не видно разъяснительной кампании среди населения. Давно бы уже тонны роликов сделали про ценность вакцинации.

К чему пришли? На сегодня только треть населения (!) вакцинирована, а для популяционного иммунитета нужно 70-80%. И это притом, что «Спутник» — самая первая вакцина в мире. Что говорить, понятно, — в этом деле полный провал.

Смотрим дальше. Начинается четвертая волна, меры нужно принимать, и срочно. Главный санитарный врач нашей области принимает решение об обязательной вакцинации сотрудников наиболее контактных сфер. В самом начале постановления много цифр и аргументов, показывающих обоснованность принимаемых мер, дано время на проведение вакцинации до 1 декабря.

Признаюсь, документ высокого уровня. Своевременное и правильное решение. Хотя в этой эпидемиологической ситуации — недостаточное. Промышленные предприятия, строительство и многие другие сферы, где трудятся тысячи людей, постоянно контактирующие друг с другом, несомненно, также должны ввести обязательную вакцинацию.

Потом читаю в СМИ выступление вице-губернатора. Конкретно о мерах и механизмах не сказано, но всех напугали QR-кодами. Может, какое-то обсуждение было, может, разрабатывали механизм контроля? Нет, этого ещё нет. Может быть, сначала пригласить эпидемиологов, бизнес, общественность и поговорить на предмет, что можно ввести быстро, наименее болезненно, но при этом эффективно? Нет, так не делаем. Зачем?

Моё личное мнение в том, что озвученные меры не учитывают всю сложность общественных отношений, упрощая задачу до «надо что-то предпринять».

Вот, к примеру, введение QR-кодов в фитнес-клубах элементарно приведёт к падению выручки клубов на 70% (ровно на количество невакцинированных). При этом клубам надо платить аренду, заработную плату, производить коммунальные платежи. Но главное, в фитнес в среднем по стране вовлечено 3% населения (данные РБК), в крупных городах — 5-7%. И вот, разоряя фитнес за счёт этих ничтожных процентов, мы хотим победить пандемию?

В общественном городском транспорте скученность людей зашкаливает, пользуется им ежедневно 42% населения страны. Сфера образования и допобразования также не войдут в список тех, где нужен QR-код. Только в школах у нас в области обучается 0,5 млн человек! Но QR-кодов не надо, зачем?

В данном посте возьмусь предложить решения, которые можно принять, но при этом сохранить экономику, поступления в бюджет и, главное, доверие людей к властям. Это никогда не поздно!

Первое.

Разработать программу мер (со сроками и условиями их введения). Когда общество понимает, что будет приниматься в будущем и какие для этого есть условия, то доверие увеличится.

Второе.

Программу обсудить с эпидемиологами, бизнесом и общественностью. Общественный консенсус необходим не только для поддержки решения властей, но и для того, чтобы решения были приняты обществом и быстро реализовались, не саботировались.

Третье.

Привлечь известных общественных деятелей, ведущих бизнесменов, чтобы они объясняли населению цель принятых мер во всех СМИ и средствах коммуникаций. Губернатор мог бы еженедельно делать специальные прямые линии, озвучивая статистику по вакцинированным и оценивая эффективность предпринятых действий (как это делал Рузвельт во Второй мировой войне, чем заслужил большое доверие как лидер).

Четвертое.

Меры нужно принимать исходя из стимулов, а не одних только запретов.

Пятое.

Основная цель мер — максимально быстрое достижение популяционного иммунитета, что позволит существенно снизить нагрузку на систему здравоохранения и впоследствии отменить большинство ограничений. Я лично согласен, что стимулировать к прививкам надо 100% населения, и это лучше, чем закрывать отдельные сектора экономики, принося их в жертву.