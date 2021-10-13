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Фитнес-клубы отстояли. Правительство решило не вводить QR-коды для любителей спорта

Фитнес-клубы отстояли. Правительство решило не вводить QR-коды для любителей спорта
Иллюстрация: pixabay.com

Уже через несколько недель посетить театр или выставку в регионе можно будет только при наличии QR-кода или справки о перенесенном заболевании. Фитнес-центры в список будущих «чистых зон» не включили.

#КОРОНАКРИЗИС#ВАКЦИНАЦИЯ#НОВОСТИ

В Свердловской области не будут вводить QR-коды на посещение фитнес-клубов. Об этом вечером во вторник, 12 октября, в своем Facebook написал Антон Гиренко-Коцуба, глава уральского представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии, владелец сети Powerhouse Gym:

Дорогие друзья! Я очень рад, что региональное правительство прислушалось к нам и решило не вводить qr-коды в фитнес-клубах! Со своей стороны мы взяли на себя ответственность вакцинировать 100% сотрудников фитнес-клубов региона, что, на мой взгляд, оптимальная мера для всех сторон. Все-таки наш регион умеет принимать взвешенные решения!!

Напомним, число больных коронавирусом в регионе продолжает расти. По словам главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова, за последнее время болезнь изменилась, более подвержены заболеванию стали дети. Если летом и в ноябре 2020 г. число несовершеннолетних, у которых диагностировали COVID, составляло 7–8% от общего числа заболевших, то сейчас этот показатель держится на уровне 20–24%. Также в последние недели увеличилось количество беременных с коронавирусом. Для таких пациенток власти развернули отдельный роддом на базе городской клинической больницы № 40 на 90 койкомест.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении в регионе QR-кодов с 25 октября. С этой даты сотрудники резиденции и правительства должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни. Срок действия — полгода. В противном случае сотрудник будет отстранен. Это же правило распространяется на муниципальные администрации. 

Также с 25 октября ограничения начнут действовать в музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах (за исключением профессиональных спортивных клубов, объектов спорта образовательных организаций).

С 8 ноября QR-коды введут для посетителей театров, филармонии, концертных площадок,  кинотеатров, домов культуры, а также в салонах красоты, санаториях и на базах отдыха.

Отрицательные результаты тестов ПЦР (при отсутствии информации о вакцинации или перенесенном недавно заболевании) не являются основанием для посещения таких зон, — уточнило концепцию «чистых зон» региональное управление Роспотребнадзора.

Свердловские рестораторы ранее обратились с открытым письмом к Евгению Куйвашеву: члены «Ассоциации кулинаров и рестораторов» просили губернатора не вводить QR-коды, поскольку это негативно скажется на отрасли, которая и так несет убытки из-за прошлогоднего режима самоизоляции.

Никто не будет получать QR-код, чтобы выпить чашку кофе или съесть обед, — написали рестораторы и добавили, что после введения QR-кодов в Москве загруженность залов упала до 10%.

Также к губернатору обращались представители фитнес-индустрии. По мнению владельца сети фитнес-клубов Bright Fit Алексея Романова, введение QR-кодов болезненно скажется на бизнесе:

В фитнес-клубах элементарно это приведет к падению выручки на 70% — ровно на количество невакцинированных. При этом клубам надо платить аренду, заработную плату, вносить коммунальные платежи. Но главное, в фитнес в среднем по стране вовлечено 3% населения (данные РБК), в крупных городах — 5-7%. И вот, разоряя фитнес за счет этих ничтожных процентов, мы хотим победить пандемию? — поделился своим мнением с DK.RU Алексей Романов.

Автор: Александра Клименко
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