Ни хлеба, ни зрелищ: непривитым свердловчанам закроют доступ в кафе, кино и фитнес

Власти Свердловской области намерены ввести жесткие ограничения для тех, кто не вакцинировался. Отрицательные результаты ПЦР-тестов не помогут, подчеркивает Роспотребнадзор.

Если решение об ужесточении антиковидных мер будет принято, жители региона не смогут попасть в заведения общественного питания, тренажерные залы, бассейны, театры, кино, санатории и базы отдыха без сертификата о вакцинации с QR-кодом и документа, удостоверяющего личность.

Отрицательные результаты тестов ПЦР (при отсутствии информации о вакцинации или перенесенном недавно заболевании) не являются основанием для посещения таких зон, — уточняет региональное управление Роспотребнадзора.

Как сообщает ЕАН, накануне представители правительства Свердловской области и бизнеса провели переговоры в связи с введением QR-кодов для доступа в зоны, свободные от коронавируса. Все участники были согласны с тем, что подобные ограничения критичны для бизнеса, однако конкретных решений по итогам встречи принято не было.

Как сообщал DK.RU, свердловские рестораторы уже обратились с открытым письмом к Евгению Куйвашеву: члены «Ассоциации кулинаров и рестораторов» просят губернатора не вводить QR-коды.

На сегодняшний день от 80 до 90% работников на предприятиях общественного питания вакцинированы, проводятся все ранее введенные противоэпидемические мероприятия в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, соблюдаются ограничения по количеству посетителей из расчета 1 гостя на 4 кв. м., ограничения на проведения массовых мероприятий, соблюдается социальная дистанция между столами и т. п. На сегодняшний день отрасль общественного питания является одной из самых «зарегулированных» с точки зрения санитарных норм, правил и ограничений, но, несмотря на это, сегодня звучат инициативы о введении новых ограничений именно для сферы услуг и предприятий общественности питания, в частности, — говорится в письме.

Авторы письма подчеркивают: людям придется получать дополнительные разрешительные документы в виде QR-кода, чтобы выпить чашку кофе или съесть обед. Они отмечают, что после введения QR-кодов в Москве загруженность залов упала до 10%.

Ранее главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал указ об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Прививки обязаны поставить граждане от 18 лет и старше, занятые в сферах образования и обслуживания, а также государственные и муниципальные служащие. К сфере обслуживания в постановлении отнесли торговые предприятия, общепит, клиентские подразделения финансовых организаций, гостиничный бизнес, бытовые услуги и развлечения (кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры и т.п.).

Напомним, что Роспотребнадзор отменил все массовые мероприятия. Однако окончательное решение о запрете оставил за главами регионов.