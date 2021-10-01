Обязательную вакцинацию в области все-таки ввели. Кого это коснется

Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских расценил эпидемиологическую ситуацию как неблагополучную. Обязательная вакцинация коснется сфер, где без частых контактов с людьми не обойтись.

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации.

Прививки обязаны поставить граждане от 18 лет и старше, занятые в сферах образования и обслуживания, а также государственные и муниципальные служащие. К сфере обслуживания в постановлении отнесли торговые предприятия, общепит, клиентские подразделения финансовых организаций, гостиничный бизнес, бытовые услуги и развлечения (кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры и т.п.).

Как постановил чиновник, до 1 ноября работники этих сфер должны быть привиты первым компонентом, до 1 декабря — вторым. Если к этим датам кто-то из работников не получит прививку, его отстранят от работы или переведут на дистанционный режим.

В документе Дмитрий Козловских подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 расценивается как неблагополучная: в период с 20.09 по 26.09.2021 г. в области выявлено 3616 инфицированных, что на 2,4% выше, чем в предыдущую неделю. Таким образом, значение коэффициента распространения инфекции Rt — 1,02.

Как сообщает JustMedia.ru, за прошедшие сутки было подтверждено рекордное число новых случаев — 533. Всего в Свердловской области заболели коронавирусом 139 462 человека, погибли — 6330.

Высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией влияет на культурную жизнь региона. Так, Фестиваль Ural Music Night, который обычно проходит летом на открытых площадках, перенесли на 22 октября, причем концерты пройдут только в помещениях. Об этом объявил губернатор Евгений Куйвашев. Это будут «места, где полностью вакцинированные или имеющие антитела сотрудники и гости будут чувствовать себя в безопасности», — уточнил он.

На днях DK.RU писал, что рост заболеваемости коснулся и детей — в Свердловской области на дистант ушли 368 классов, но пока власти не планируют вводить карантин в школах.