Самолет L-410 потерпел крушение в Татарстане. Семь человек выжили

Основная причина авиакатастрофы, которую рассматривают в МЧС, — отказ техники. Воздушное судно принадлежало местному аэроклубу при ДОСААФ, на борту были парашютисты.

В Мензелинском районе Татарстана в воскресенье днем потерпел крушение самолет L-410. По данным МЧС России, на борту находилось 23 человека. К моменту выхода заметки выжившими были обнаружены семь человек. Пилоты, по предварительной информации, погибли, сообщает Интерфакс. Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжается.

В качестве основной причины крушения рассматривается отказ техники. «Пилот попытался совершить вынужденную посадку, однако удар о землю оказался очень сильным», — рассказал источник агентства.

Воздушное судно принадлежало местному аэроклубу при ДОСААФ, на борту были парашютисты.

Let L 410 «Turbolet» — легкий многоцелевой двухмоторный самолет для местных воздушных линий. Разработан в середине 1960-х гг. конструкторским бюро чехословацкого авиационного завода Let Kunovice.

Это третья катастрофа транспортных средств малой авиации со смертельным исходом за последние полгода. В августе на Камчатке разбился вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа, там же в июле потерпел крушение самолет Ан-26, на борту которого было 28 человек, сообщал DK.RU.