Новое дело Белых, 14 лет сопернику Лукашенко, авиакатастрофа на Камчатке. Главное 6 июля

Против бывшего кировского губернатора завели новое дело, лишив его возможности освободиться по УДО. На Камчатке разбился самолет с 28 людьми на борту. Виктора Бабарико приговорили к 14 годам.

Против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, который в 2018 г. находится в колонии по обвинению во взяточничестве, возбуждено новое уголовное дело по ст. «превышение должностных полномочий», сообщил Следственный комитет. По версии следствия Белых, в 2015 г., будучи губернатором, обеспечил заключения договора займа АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» с одной из компаний региона на сумму 320 млн руб., и поручал распределить средства на нужды иных компаний, находившихся в неплетежеспособном состоянии. Суд взыскал в пользу АО «К.Р.И.К.» с правительства региона более 202 млн руб., в результате чего бюджету области был причинен материальный ущерб на эту сумму.

Как пишет «Новая газета», из-за новых обвинений Никита Белых лишился возможности освободиться по УДО.

Верховный суд Белоруссии приговорил Виктора Бабарико к 14 годам

Экс-председатель правления Белгазпромбанка и бывший кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико приговорен к 14 годам колонии усиленного режима. Бабарико находится в СИЗО с 18 июня 2020 г. Его адвокат Дмитрий Лаевский прокомментировал приговор: он основан на обвинениях, которые находятся «за переделами права», сообщает Tut.by.

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В планах защиты обжаловать приговор в порядке надзора и ставить вопрос о нарушении прав Виктора Бабарико перед комитетом по правам человека ООН. Бабарико может еще некоторое время находиться в СИЗО, но дальнейшие его перемещения — закрытая информация.

Авиакатастрофа на Камчатке: разбился самолет с 28 людьми на борту

На Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 28 человек, по предварительным данным, все они погибли.

Связь с экипажем самолета была потеряна за 10 минут до посадки, в результате поисковой операции были обнаружены обломки самолета, вероятно, Ан-26. Предположительно, он столкнулся со скалой в условиях плохой видимости, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.